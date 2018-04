Cum și-a construit o tânără casa de vis într-o toaletă publică părăsită. Imaginile spun totul

O arhitectă britanică a avut curajul de a-și construi casa de vis într-o toaletă publică. A avut nevoie de ceva muncă, inclusiv pentru a convinge autoritățile, dar rezultatul este remarcabil.

Daca nu ai avea posibilitatea sa cumperi o casa si ti s-ar oferi ocazia sa renovezi o baie publica, situata intr-o zona buna a orasului, te-ai muta in ea? E o intrebare la care sunt convinsa ca multa lume ar raspunde negativ. Si totusi, o arhitecta britanica a procedat altfel.

Neavand o locuinta proprie si stiind cat de greu este sa cumperi una in Londra – unde isi dorea sa se stabileasca si unde preturile din sfera imobiliarelor sunt mult prea mari – tanara arhitecta Laura Clark a intrezarit imediat potentialul in baia publica abandonata pe care a descoperit-o in zona Crystal Palace Parade a metropolei. Asa ca, inarmandu-se cu rabdare, a pornit in lupta cu autoritatile locale pentru a cumpara spatiul abandonat inca din 1980.

Dupa un sfert de secol de abandon

Cladirea in care se afla spatiul ravnit de Laura Clark din clipa in care l-a descoperit a fost construita in 1929. Baia publica a functionat pana in anul 1980, cand a fost inchisa si abandonata timp de 25 de ani. In acest sfert de secol spatiul s-a degradat ingrozitor, insa din cauza ca se afla la intersectia a trei loturi de teren diferite, nici macar autoritatile locale nu stiau cui ii apartine acesta. Si cum nu mai putea functiona in calitate de spatiu comercial, nimeni nu si-a manifestat interesul pentru preluarea lui.

Tanara arhitecta a descoperit toaleta publica abandonata in anul 2005, cu putin timp inainte de a-si incheia studiile la Scoala de Arhitectura din Liverpool. In acea perioada Laura Clark chiar era in cautarea unui spatiu care sa-i permita sa-si demonstreze cunostintele acumulate in anii de studiu si sa-si demonstreze talentul in domeniul in care alesese sa profeseze. Din clipa in care a descoperit baia publica a inteles ca aceasta era provocarea de care avea nevoie. Insa abia dupa 6 ani in care a luptat sa clarifice situatia legala a spatiului abandonat timp de mai bine de doua decenii, tanara a reusit sa-l cumpere pentru a-si putea implini visul. Asadar, abia in anul 2011 Laura Clark a devenit proprietara cu acte in regula a toaletei in ruina si a putut sa demareze lucrarile de renovare si amenajare.

Toaleta parasita devine o casa frumoasa de 55 mp

In mai putin de un an de la cumpararea spatiului Laura a reusit sa-l transforme intr-o minunata locuinta cu living, bucatarie, baie si dormitor, cheltuind pentru acest proiect aproape 70 mii lire sterline. A platit un pret mult prea mic pentru...