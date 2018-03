Cum faci acasă caffe latte fără să ai espressor? Iată metoda

Este bun un caffe latte la cafenea, dar uneori parcă am vrea să-l bem acasă, într-o ţinută relaxată, uitându-ne la filmul preferat sau citind o carte bună. Visul este mai greu de îndeplinit dacă nu aveam un esspresor, dar nu imposibil. Putem face caffe latte si acasă fără să avem toate aparatele dintr-un local specializat.

Care este diferenţa dintre cappucino şi caffe latte?

Latte are în compoziţie espresso, lapte spumat, spumă de lapte. Cappucino are aceeaşi compoziţie doar că are o cantitate mult mai mare de spumă de lapte şi lapte spumat. Macchiato nu are lapte spumat, doar o cantitate mică de spumă de lapte. Café au lait are doar lapte spumat cald, fără să aibă spumă.

Dacă vei face acasă oricare dintre aceste băuturi vei putea să pui exact câtă spumă de lapte sau cât lapte spumat să pui.

Toate aceste băuturi au în comun espresso, care este preparat prin forţa pe care aburii o exercită asupra cafelei măcinate. Este intens, bogat, iar echilibrul este dat de cantitatea de lapte folosită pentru a face caffe latte sau cappucino. Dacă vei folosi ca bază pentru ele cafea la filtru sau la ibric nu vei obţine acelaşi efect.

Dacă ai acasă espressor este perfect! Ai scăpat de o grijă! Dacă nu ai aparat atunci trebuie să foloseşti o cafea foarte tare. Există branduri care au menţionate pe ambalaj caracteristicile cafelei, chiar şi tăria.

Cum faci spuma de lapte?

Nu ai nevoie de vreun aparat special. O poţi face foarte simplu, în cuptorul cu microunde. Tot ce trebuie să faci este să pui lapte fără grăsime sau cu maximum 2% într-un borcan şi să amesteci până când face spumă. Apoi, scoate capacul şi pune borcanul la microunde pentru câteva secunde. Vei avea spuma perfectă pentru un caffe latte.

După ce ai făcut o cafea tare, tare, apoi toarnă lapte cald, exact cât îţi place ţie. Adaugă spuma şi presară deasupra cacao sau scorţişoară pentru a da mai multă aromă cafelei.

