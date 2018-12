Cum arată Tamara Buciuceanu la 89 de ani

Tamara Buciuceanu-Botez şi Ion Caramitru, premiaţi de Academia Română

FOTO: cinemagia.ro

Tamara Buciuceanu-Botez a fost omagiată luni seara, pe scena Teatrului Metropolis, alături de actori de seamă: Ştefan Bănică şi Oana Sîrbu.

Evenimentul a fost făcut în cinstea aniversării celor peste 65 de ani de la debutul pe scena românească.

“Doamna comediei româneşti”, aşa cum a fost prezentată de directorul Teatrului Metropolis, George Ivaşcu, are 89 de ani şi, în ciuda lor şi a problemelor de sănătate, a ţinut în picioare un discurs frumos în aplauzele tuturor colegilor de breaslă. ”Să ştiţi că bucuria mea de astăzi este că nu m-aţi uitat. Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe scenă. Mi-am făcut ucenicia despre ale teatrului la Teatrul Naţional din Iaşi. Am avut şi în Iaşi, şi la Bucureşti profesori extraordinari care m-au iubit şi m-au învăţat lucruri foarte frumoase. Pentru mine, viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate”, a spus Tamara Buciuceanu-Botez când a urcat pe scena Teatrului Metropolis.