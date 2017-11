Cum arată femeia care ar fi întreținut relații intime cu DIAVOLUL

Lilias Adie a fost o femeie ce a trăit în Torryburn, Scoţia, în secolul XVIII. Femeia a fost condamnată pentru vrăjitorie şi pentru că ar fi făcut sex cu diavolul, crime pe care chiar ea le-ar fi ''mărturisit''. În 1704 a murit în închisoare în timp ce aştepta să fie arsă pe rug. În prezent, specialiştii au reuşit să-i reconstruiască chipul.

Cercetătorii din cadrul Centre for Anatomy and Human Identification al Universităţii Dundee, împreună cu membrii unui program radio din cadrul BBC, au recreat chipul lui Adie prin intermediul imaginilor craniului femeii. Conform IFL Science, imaginea nu prezintă o bătrână cu un cLilias Adie a fost o femeie ce a trăit în Torryburn, Scoţia, în secolul XVIII. Femeia a fost condamnată pentru vrăjitorie şi pentru că ar fi făcut sex cu diavolul, crime pe care chiar ea le-ar fi ''mărturisit''. În 1704 a murit în închisoare în timp ce aştepta să fie arsă pe rug. În prezent, specialiştii au reuşit să-i reconstruiască chipul, scrie Descoperă.



Cercetătorii din cadrul Centre for Anatomy and Human Identification al Universităţii Dundee, împreună cu membrii unui program radio din cadrul BBC, au recreat chipul lui Adie prin intermediul imaginilor craniului femeii. Conform IFL Science, imaginea nu prezintă o bătrână cu un chip fioros.



''Este chipul unei femei cu care ai fi putut purta o conversaţie,'' a declarat Susan Morrison, una dintre prezentatoarele emisunii.



Chipul lui Adie prezintă o femeie bătrână, firavă, posibil la vârsta de 60 de ani, care probabil avea o vedere foarte slabă. În ciuda limitelor sale fizice, femeia era extrem de puternică mental şi emoţional. În cadrul emisiunii, istoricul Louis Yeoman a afirmat că Adie a refuzat să-şi numească celelalte surori ''vrăjitoare,'' spunându-le judecătorilor că acestea poartă măşti pentru ca identitatea lor să nu fie recunoscută.



''A oferit doar numele care erau deja cunoscute şi a prezentat motive întemeiate pentru ca celelalte femei să nu fie identificate,'' a afirmat Yeoman.



Rămăşiţele sale au fost descoperite sub o piatră, amplasate astfel, spun istoricii, pentru prevenirea trezirii ei din morţi. În secolul XIX arheologii au dezgropat rămăşiţele şi au expus rămăşiţele. În secolul XX, rămăşiţele sale au fost furate, însă anterior fotografii au reuşit să realizeze imagini cu craniul. hip fioros.



''Este chipul unei femei cu care ai fi putut purta o conversaţie,'' a declarat Susan Morrison, una dintre prezentatoarele emisunii.



Chipul lui Adie prezintă o femeie bătrână, firavă, posibil la vârsta de 60 de ani, care probabil avea o vedere foarte slabă. În ciuda limitelor sale fizice, femeia era extrem de puternică mental şi emoţional. În cadrul emisiunii, istoricul Louis Yeoman a afirmat că Adie a refuzat să-şi numească celelalte surori ''vrăjitoare,'' spunându-le judecătorilor că acestea poartă măşti pentru ca identitatea lor să nu fie recunoscută.



''A oferit doar numele care erau deja cunoscute şi a prezentat motive întemeiate pentru ca celelalte femei să nu fie identificate,'' a afirmat Yeoman.



Rămăşiţele sale au fost descoperite sub o piatră, amplasate astfel, spun istoricii, pentru prevenirea trezirii ei din morţi. În secolul XIX arheologii au dezgropat rămăşiţele şi au expus rămăşiţele. În secolul XX, rămăşiţele sale au fost furate, însă anterior fotografii au reuşit să realizeze imagini cu craniul.