Cum ar fi dacă toată lumea ar putea comunica prin telepatie

Te-ai gândit vreodată cum ar arăta lumea dacă toți oamenii ar putea comunica telepatic? Ei bine, dacă un astfel de scenariu ar deveni realitate, atunci lumea nu va mai arăta în niciun caz așa cum o știi tu azi.

Probabil ți-ai dorit de multe ori ca partenerul sau partenera să-ți citească gândurile, astfel încât să-ți îndeplinească dorințele fără a fi nevoie să le rostești cu voce tare.

După cum știi modul natural prin care noi comunicăm de mii de ani este unul relativ lent. Adică, avem nevoie de ceva timp până reușim să rostim ceea ce gândim și de asemenea, mai avem nevoie și de câteva secunde pentru a articula corect cuvintele.

Însă, creierul nostru este, de fapt, mult mai rapid decât știm noi să-l folosim în acest moment. Ca să înțelegi mai bine, trebuie să știi că un om poate avea în jur de 50.000 de gânduri pe zi. Asta înseamnă 35 de gânduri pe minut.

Drept urmare, este imposibil să le comunicăm pe toate, însă acest lucru s-ar schimba dacă am putea comunica telepatic.

Care sunt avantajele comunicării telepatice

Dacă am putea comunica între noi telepatic, atunci am reuși să ne facem mult mai ușor înțeleși. În plus, poate că oamenii nu ar mai avea motive să fie atât de suspicioși unii cu alții, iar astfel s-ar crea relații mai consolidate.

Mai mult, telepatia ne-ar putea propulsa în viitor cu zeci și poate chiar sute de ani într-un timp extrem de scurt.

Care sunt dezavantajele comunicării telepatice

În primul rând nu vei mai avea intimitate, din moment ce oricine ți-ar putea citi gândurile și sentimentele. Și probabil știi că uneori este imposibil să oprești un gând să apară în mintea ta, oricât de mult ai încerca.

Să nu mai vorbim despre faptul că nu ar mai exista niciun drept de autor asupra ideilor sau produselor intelectuale, iar tu nu ai putea să faci nimic pentru a împiedica ca acest lucru să se întâmple.

