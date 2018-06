Cum a vorbit Tăriceanu, de fapt, despre protestul din Parlament: "Agresivitatea cameramanilor..."

Tariceanu si Dragnea

Deputaţii şi senatorii au dezbătut, într-o şedinţă a conducerii Parlamentului, protestul #Rezist care a avut loc în faţa plenului, pe 20 iunie. Astfel, în spatele uşilor închise, parlamentarii au spus fix ce gândeau, potrivit stenogramei şedinţei. Astfel, Călin Popescu Tăriceanu a menţionat că a asistat la scene de neimaginat, şi a dat inclusiv vina pe presă. Mai exact, pe agresivitatea cameramanilor, şi "a și unora care nu știu dacă erau din partea presei", mai spune Tăriceanu. Totodată, acesta a mai comparat USR cu PRM.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: "Profit de ocazie. Numai o clipă. Vreau să vă rog să îmi acordați două minute de atenție.

Ieri nu am fost martor, am fost actor, să spun așa, în scenele de o violență, pentru mine neimaginată, e prima dată când se întâmplă așa ceva în Parlament. Dacă aveți noțiuni de rugby, știți că la rugby există mol, în care cele două înaintări își dispută balonul. Și mai există mol-ul, mol-ul este un fel de grămadă neordonată și care se rostogolește. Cam așa a fost ieri ceea ce s-a întâmplat în Parlament, datorită prezenței celor care manifestau pe holurile Parlamentului și agresivității cameramanilor și unora care nu știu dacă erau din partea presei și nu e datoria mea și n-am nici posibilitatea să fac investigații polițienești să văd cine au fost cei care au făcut aceste agresiuni. Cu chiu cu vai am reușit să trec de zona asta, într-un val de țipete, urlete și ceea ce am văzut ieri cred că este unic în parlamentele din Europa. Cred că trebuie adoptate o serie de măsuri pentru a preveni în viitor astfel de manifestări.

Sigur că USR-ul, până acum, a venit cu o serie de inovații în Parlament, în plen. Ieri a mai făcut un pas important pentru a adânci și mai mult clivajul care există în societate și a radicaliza pe cei care, probabil, cetățeni care se uită derutați la ceea ce văd.

Așadar, propunerea pe care v-o fac este ca să însărcinăm secretariatele generale ale celor două Camere, împreună cu comisiile de resort, adică Comisia juridică, disciplină, imunități și cu cine mai cred, să facă un set de... în primul rând, o analiză și apoi un set de propuneri pentru a disciplina, aș spune, comportamentul din plen și de pe holuri, pentru a evita pe viitor astfel de scene care... Ieri cred că a lipsit foarte puțin să nu se ajungă la violențe și mai mari. A fost, din păcate, deputatul Bacalbașa, am văzut ceea ce a pățit, a fost victima atitudinii celor care așa înțeleg că este democrația.

Prin urmare, dacă sunteți de acord cu această propunere, vă rog să mandatăm, cum spuneam, secretariatele generale și să vină în termen de o săptămână cu propuneri.

Și cred că modelul pe care trebuie să-l folosim este ceea ce se întâmplă în parlamentele din Europa, Parlamentul European, sunt colegi care au experiența Parlamentului European și au văzut. Sigur că și acolo, poate, în plen sunt manifestări ale unora dintre parlamentari care au, nu știu, un limbaj poate mai caustic, o atitudine poate ceva mai agresivă, dar în expunere nu ajungem la ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României".

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da. Vă rog, domnule deputat Seidler.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doar ca o reacție la ceea ce ați spus dumneavoastră. Dacă vă aduceți aminte, la ședința de ieri am fost chiar alături de dumneavoastră în sens fizic și am fost alături de grupul care a ieșit din prezidiul sălii către hol. Nu doar că nu am văzut, dar nu am experimentat niciun fel de îmbrânceli dintre cele pe care le menționați dumneavoastră, iar acelea, dacă ar fi existat într-adevăr, ar fi fost surprinse de camerele video, erau suficiente în zonă.

Ba, mai mult...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule Seidler,...

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Dați-mi voie...

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Eu am văzut că cei care aveau tot felul de expresii, cetățenii la care faceți referire, erau la câțiva metri depărtare și, într-adevăr, s-au produs niște îmbrânceli cu reprezentanții presei în momentul în care încercau să vă ia diverse declarații și s-a surprins pe cel puțin o cameră de luat vederi faptul că domnul Buicu era cel care s-a îmbrâncit personal în cameramanii de acolo. Dar dacă credeți că este nevoie să facem o cercetare cu analiză video, haideți să facem.

Dacă vorbiți, în schimb, în general, despre violență și aici și domnul Ciolacu a făcut o referire, haideți să vedem întregul adevăr, nu doar partea care ne convine. Să ne aducem aminte că în Senat, domnul Brăiloiu, referindu-se sau discutând direct, adresându-se direct unei colege de-a mea și inclusiv a dumneavoastră, făcea referire la... sunt cuvinte care nu aș vrea să rămână pe stenogramă, dar făcea referire clară la sexul oral... în timp ce în Cameră, în cealaltă parte a Parlamentului, îmi aduc aminte de un domn Bacalbașa care făcea gesturi obscene.

Haideți să vedem întregul adevăr și să vedem cine începe, pentru că, după cum știți, din sociologia politică, dacă doriți, violența de orice fel naște violență.

Vă mai aduc aminte că avem, din partea Grupului USR, depusă de acum aproape un an o solicitare pe care ați tărăgănat-o cu toții, cei din coaliția majoritară, de a avea o declarație a Parlamentului României referitoare la violența în politică. Ați tărăgănat-o, ăsta este purul adevăr.

Așa că, înainte să ne țineți lecții de morală, în general, chiar și vizavi de violența în politică, aș vrea să vă rog respectuos pe toți să vă uitați mai întâi în oglindă.

Mulțumesc

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Din păcate, constat că USR-ul a reluat practicile, pe care le uitasem, ale PRM-ului. De la dispariția PRM-ului din Parlament, Parlamentul revenise la un mod civilizat în care se derulau dezbaterile.

De la intrarea USR-ului în Parlament am văzut din nou aceleași practici care sunt din arsenalul, din galeria partidelor fasciste. Vă revendicați ca partid liberal, nu aveți nicio treabă cu liberalismul, vreți un singur lucru: ca minoritatea să pună pumnul în gură majorității, dacă se poate. Ăsta este crezul care vă unește, care vă animă și, dacă ieri dumneavoastră contestați ceea ce v-am spus, am să rog secretariatele – secretariatul de la Camer㠖 să facă rost de imagini și să vedeți. Dumneavoastră ați plecat liniștit. Probabil că nu ați avut nimic, nu erați vizat, să spun așa, de atitudinea agresivă care a fost ieri.

Eu nu cred că acesta este modul în care trebuie să se desfășoare activitatea Parlamentului și v-am spus-o de la început.

Ce vom face? Vom vedea. Cred că domnul deputat Ciolacu a dat un reper care cred că este incontestabil. Adică ceea ce unii vor să acrediteze ideea că vrem să facem nu știu ce în Parlament, să transformăm Parlamentul în unitate militară, este evident o exagerare care nu are niciun fel de bază. Ca să nu lungim discuția peste măsură, pentru că discutăm acum degeaba, neavând nicio propunere concretă, cred că elementul de referință pe care, indubitabil, putem să-l luăm este Regulamentul de la Parlamentul European. Dacă nu vă place nici Regulamentul de la Parlamentul European, atunci, în fine, o să vedem, o să hotărâm exclusiv prin votul celor care acceptă acest punct de reper.