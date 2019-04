Cum a fost executată Realitatea TV, magistraţii care au tras sforile pentru Dragnea

Un clan de magistrati "acoperiti" a tras sforile la ordinul lui Liviu Dragnea, pentru a împinge postul Realitatea TV în faliment, potrivit unei analize ziuanews.ro.

Analiza aminteşte de ameninţările repetate ale lui Liviu Dragnea, din ultima vreme, la adresa postului Realitatea TV care i-a fost tot timpul ostil. De la ameninţări, Dragnea a trecut la fapte pentru că, potrivit ziuanews.ro, are interesul să excludă Realitatea TV din rândul posturilor de ştiri în momentul când începe campania electorală pentru europarlamentare, dar cu ţintă pentru campania la prezidenţiale, în care cel mai probabil se va înscrie.

Cine sunt magistraţii care au pus în practică planul liderului PSD

Elisabeta Rosu. Este preşedintele Curtii de Apel Bucureşti şi a fost vicepresedinte pe vremea când preşedinte era Lia Savonea, actuala sefa a CSM. Alături de Savonea şi Alina Iorga, şefa "politiei politice" a magistratilor din CSM, PSD le-a promovat la Bucuresti pentru întărirea relaţiilor pe partea procurorilor si pentru formarea "noului DNA" (propriu) in cadrul CSM. Elisabeta Rosu a fost cooptata in acest cerc de interese, pe filiera judecatorilor "acoperiti", din reteaua conceputa de Florian Coldea, pe scheletul sferelor de influenta ale lui Catalin Voicu, cu actuala "bătaie" la Serban Nicolae.

Elisabeta Rosu este acum in carti ca sa devina presedinte la Înalta Curte de Casaţie si Justitie, in locul Cristinei Tarcea, care ar urma să ajungă la . Pentru aceasta, avea nevoie de un concurs la CSM, care s-o confirme în rândul judecătorilor de la Înalta Curte. "Pe 16 ianuarie 2019 are loc acest concurs si Lia Savonea o cadoriseste pe Rosu cu această "competenţă", iar Dragnea i-a promis Elisabetei Roşu postul. (...) Între alte jocuri de interese, Elisabeta Rosu a trebuit sa execute si postul Realitatea TV. Ceea ce s-a intamplat prin judecatorii aserviti de la CAB.

Editoralistul ziuanews.ro Bogdan Comaroni atrage atenţia, în analiza sa, şi asupra unor detaliie din biografia Elisabetei Roşu care conduc spre ipoteza că magistratul ar putea avea tangenţe cu serviciile secrete, din vremea când Florian Coldea era la culmea puterii. Sursa citată este text cu titlul "Acoperitii din Justitie", postat pe reţelele de socializare de Mihaela Ciocea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti.

Întreaga analiză privind interesele ce au stat în spatele declarărrii falimentului Realitatea TV o puteţi citi pe ziuanews.ro.