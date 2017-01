Cum a aflat Grindeanu că Iohannis merge la Victoria, pentru a participa la şedinţa de guvern / Foto: Administraţia Prezidenţială

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca a aflat despre venirea presedintelui Klaus Iohannis la Palatul Victoria de la cei care asigura paza, in momentul in care seful statului era pe drum.

"Am aflat in momentul in care se apropia de Guvern, intr-un mod informal, sa spunem, de la cei care asigura paza. Dar sa fim clari: e dreptul constitutional al presedintelui de a veni si de a prezida sedinte de guvern", a afirmat Grindeanu, intr-un briefing de presa, la finalul sedintei Executivului.

Intrebat de jurnalisti daca o colaborare institutionala nu ar presupune un anunt sau telefon, prim-ministrul a raspuns ca nu el este cel caruia trebuie sa i se adreseze aceasta intrebare, relateaza ziare.com.

"Daca m-as duce neanuntat la Cotroceni, probabil ca ar trebui sa ma intrebati", a adaugat prim-ministrul.