Cuc, în vizită la Bacău. Ministrul, supărat pe așa zisele "fakenews-uri"

Ministrul Transporturilor a ieșit la atac. Supărat că pe internet a apărut o poză de pe Centura Bacăului în care nu se vede niciun utilaj iar oamenii au spus că nu se fac lucrări, Răzvan Cuc a mers din nou pe șantier ca să demonstreze că totul este fake news. Oficialul chiar i-a criticat pe românii care fac astfel de comentarii. În weekend au apărut fotografii din care se vedea că pe șantierul inaugurat acum trei zile nu mai era urmă de utilaje. CNAIR a infirmat informațiile, iar constructorul a spus că muncitorii nu lucrează duminica, potrivit realitateadebacau.net.

"În urmă cu câteva zile am văzut că niște domni care nu au altceva de făcut se apucă să împrăștie tot felul de fake news-uri vis a vis de faptul că antreprenorul nu ar fi lucrat. Ce să vedeți, este mobilizat, cu un număr impresionant de utilaje. Am fost, am verificat, am filmat, am făcut poze.", spune Cuc.



Răzvan Cuc a avut un mesaj dur pentru cei care au distribuit fotografia în care nu se văd utilaje.







"Cât de adevărați sunt unii români care fac aceste lucruri. Pentru că văd că românii sunt cei care critică vehement că pe centura Bacăului la profil de autostradă care știți că este parte integrantă din Coridorul așa cum vă spuneam, autostrada Moldovei se lucrează. Cred că orice are o limită și cred că unii și-au pierdut bunul simț și vor doar să își facă imagine, ori sunt în campanie elecotrală. Noi muncim, suntem pe șantiere.', a mai spus ministrul.



Vineri, cu câteva ore înainte de protestul #șîeu, PSD anunța că a început lucrările la Autostrada Moldovei. Era vorba tocmai despre centura Bacăului, unde lucrările au debutat de fapt pe 8 martie. Sâmbătă, însă, a apărut o poză în care nu se vedea niciun utilaj. Reprezentanții CNAIR au infirmat informațiile, iar ulterior și constructorul a avut o reacție și a spus că muncitorii nu lucrează duminica.