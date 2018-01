CTP comentariu dur, după victoria Simonei Halep la Australian Open

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, luni, la Melbourne, după ce a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-2. Cristian Tudor Popescu a făcut o analiză într-o intervenție telefonică la Digi 24, imediat după meci.

„M-am uitat cu inima strânsă la primele schimburi de mingi să văd dacă are vreo reţinere fizică cât de cât, și nu! Leziunile sau afectările picioarelor pe care le-a avut ea după meciul acela înspăimântător s-au dovedit a nu fi profunde. Și-a revenit și de aici a mai contat doar ce tactică va adopta adversara. Din fericire, Naomi Osaka este o jucătoare foarte talentată, dar care stă prost la capitolul muncă și tactică. Dacă aș fi fost antrenorul lui Osaka, i-aș fi spus: Halep e nr 1 mondial, a avut un meci extrem de obositor, prin urmare, cu cât lungești mai mult schimburile, cu cât meciul durează mai mult, cu atât șansele tale cresc. Trebuie să te angajezi într-un meci de anduranță, de rezistență și ai avea prima șansă. N-a făcut așa ceva Naomi Osaka, a jucat cu nasul sus. Adică a încercat să facă puncte rapid, cu lovituri decisive, tari. Are niște lovituri remarcabile, dar nu s-a angajat în defensivă, s-a dovedit destul de puțin mobilă, n-a reușit să recupereze prea multe mingi și atunci, pentru Simona a fost destul de clar ce are de făcut. Cât mai multe mingi dincolo de fileu, pentru că adversara nu e dispusă să intre într-un joc de anduranță și până la urmă va greși, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat Cristian Tudor Popescu. „În setul 2, Simona, văzând că jocul îi merge, că tactica aplicată funcționează, a căpătat un nivel ridicat de încredere și a început să atace. Astfel, a realizat o victorie foarte preţioasă, în timp scurt, care n-a solicitat-o mult și așa mai câștigă timp de odihnă și de recuperare pentru turul care urmează”, a spus CTP.