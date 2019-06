Mascații au descins la polițiștii care susțin noul guvern. Răspuns dur de la Maia Sandu

Mascații au descins la biroul polițiștilor care marți seară și-au manifestat susținerea pentru Guvernul condus de Maia Sandu, anunță Deschide.md. Premierul i-a avertizat pe cei care nu respectă Constituția că riscă ”ani grei de pușcărie”. Este doar ultimul rezultat al luptei pentru putere de la Chișinău, unde executivul format de socialiști și proeuropeni încearcă să preia controlul țării de la precedentul guvern democrat controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc.

Lupta pentru putere continuă cu și mai multă înverșunare la Chișinău, unde ziua a debutat spectaculos, cu descinderi ale mascaților la polițiștii care au anunțat că susțin noul guvern. Premierul Maia Sandu a avertizat că cei care ascultă ordinele oligarhului Vlad Plahotniuc riscă ani grei de pușcărie. Cele două forțe politice - guvernul Maia Sandu, invalidat de Curtea Constituțională controlată de Plahotniuc și fostul executiv al democraților - continuă să își dispute legitimitatea. Urmăriți pe Realitatea.net LIVE evenimentele dramatice din Republica Moldova.

UPDATE: Premierul Maia Sandu a lansat un apel către toate forțele de poliție să sprijine noul guvern dar i-a și avertizat că riscă ani grei de pușcărie dacă prin acțiunile lor vor încălca legislația și Constituția. „Voi care îndepliniți ordinele lui Plahotniuc veți fi pedepsiți . Pedeapsa voastră va crește cu fiecare încălcare a Constituției” a avertizat noul premier.

„Voi, cei care îndepliniți acum ordinele ilegale ale lui Plahotniuc, anume astfel de acțiuni faceți și vei fi pedepsiți conform legii. Veți răspunde în fața unei justiții independente pentru crime împotriva poporului Republicii Moldova. Pedeapsa voastră crește cu fiecare acțiune abuzivă de încălcare a Constituției„.

În cursul unei scurte declarații de presă, Maia Sandu i s-a adresat direct lui Alexandru Pânzari, demis de guvernul ei din funcția de șef al poliției, să nu se opună instalării noii puteri. În caz contrar, poate fi acuzat de „uzurparea puterii”, care se pedepsește cu cel puțin 10 ani de închisoare, a spus Sandu. Pe de altă parte, Sandu i-a îndemnat pe simpatizanții guvernului său să nu iasă pe străzi astăzi.

Polițiștii susținători ai noului guvern, suspendați

Șeful direcției a șasea din Inspectoratul Național de Investigație (INI) de la Chișinău, Anatolie Macovei, împreună cu o parte din angajați au anunțat marți seară că susțin Guvernul Maia Sandu. Miercuri, la birourile lor au descins mascații.

Unul dintre angajați a vorbit cu presa prin fereastră. Acesta a spus că toți care și-au manifestat suținerea pentru nou Guvern au fost suspendați din funcție. Surse din poliție au confirmat pentru AGORA.md că ordinul într-adevăr a fost semnat de Alexandru Pînzari, șeful IGP, demis din funcție de guvernul Maia Sandu.

„Ne-au blocat ca pe niște teroriști. M-au forțat să dau explicații și am refuzat, am spus că nu mă conformez ordinelor dvs, că am ministrul meu și IGP-ul meu. S-a mai încercat ceva, dar am tărie de caracter”, a spus unul dintre polițiști.

La sediul direcției au ajuns Alexandru Pânzari, dar și Andrei Năstase, ministrul de Interne care a semnat demiterea lui Pânzari. La un moment dat, aceștia au sărit la bătaie unul la altul, notează Agora.md.

Năstase: Ai fost demis din funcția de inspector.

Pînzari: Actul normativ?

Năstase: Te somez să te supui unei hotărâri de guvern emise în conformitate cu constituția. Absolut orice vei face împotriva constituției va fi folosit împotriva dumitale.

Pânzari: Atunci s-o folosească. Angajații au fost suspendați din funcție de către șeful IGP.

Năstase: Șeful e Gheorghe Bălan.

Pînzari: Asta e părerea dvs.

Năstase: Acest individ va ajunge la pușcărie. Nu intervin mai mult din simplu motiv că se urmărește escaladarea situației, inclusiv reținerea mea și dlui Gheorghe Balan.

Plahotniuc nu cedează puterea. Avertismentul Maiei Sandu

Premierul guvernului controlat de democrați, Pavel Filip a anunțat marți că refuză să predea puterea noului executiv, pe care nu îl consideră legitim.

„Nimeni nu se ține de funcții. Cu toții suntem gata să părăsim fotoliile în care ne aflăm, dar Guvernul trebuie transmis unui alt Guvern care este legitim”, a spus Pavel Filip.

Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care a fost numită sâmbătă de Parlament în funcția de premier, a declarat la rândul ei că toată lumea trebuie să înțeleagă că procesul de schimbare a puterii este ireversibil.

”Da, poate să încerce să facă violențe, asta ar fi foarte grav și consecințele pentru ei ar fi foarte grave”, a declarat Maia Sandu în platoul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, transmite IPN.