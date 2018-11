Cristian Tudor Popescu, veşti proaste după ce Simona Halep a rupt colaborarea cu Darren Cahill

Cristian Tudor Popescu

Darren Cahill a anunţat, vineri, pe contul său de Instagram că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, din motive familiale.

"Vreau să anunţ că Simona şi cu mine nu vom continua parteneriatul nostru din 2019, doar din motive familiale din partea mea'', a scris Cahill în reţeaua de socializare.

''După o lungă perioadă de gândire şi discuţii, şi mulţi ani cu peste 30 de săptămâni pe drumuri, departe de familie, am decis să iau o pauză de 12 luni de la antrenorat pentru a fi acasă şi a fi alături de copii în etape importante ale vieţii lor, în ultimul an de liceu, pregătire pentru sport şi facultate, care consumă mult timp'', a explicat tehnicianul.

Cahill i-a mulţumit Simonei Halep pentru colaborare, elogiind calităţile pe care le-a găsit la liderul actual al tenisului mondial feminin.

Cristian Tudor Popescu spune că o veste mai proastă pentru Simona Halep nici că se putea.

"Este o veste proastă. N-are rost să încercăm să îndulcim pilula. Nu știu câți dintre admiratorii, dintre suporterii mai vechi sau mai noi ai Simonei Halep știu și înțeleg importanța exceptională a muncii lui Darren Cahill în acești ani cu Simona. Plecarea lui Darren Cahill face foarte dificilă înlocuirea lui de către Simona. Darren Cahill este probabil cel mai bun antrenor din lume în momentul de față. Cel puțin pentru mine, este cel mai mare sfătuitor în tenis pe care l-am văzut în mai bine de o jumătate de veac. S-ar putea face, de pildă, o carte cu intervențiile on court couching, la bancă, ale lui Darren Cahill cu Simona Halep în acești ani, care ar putea să fie o referință pentru studii privind psihologia tenisului, a sportului și nu numai.

Va fi foarte greu pentru Simona să găsească un înlocuitor pentru Darren Cahill, care să se apropie de valoarea acestuia din punct de vedere profesional și uman. Darren îi lasă o zestre Simonei, una de achiziții tehnice, tactice, de control emoțional și de capacitate de a se stăpâni pe sine pe teren. Să vedem cum va reuși Simona să gestioneze această zestre, pentru că ea are momente în care e foarte puternică, așa cum am văzut-o în acest an, în atâtea meciuri, extrem de grele, dar are și momente în care își pierde concentrarea, determinarea, deviază de la linia pe care s-a aşezat cu atâta succes împreună cu Darren Cahill", a spus CTP pentru postul TV Digi 24.