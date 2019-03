Cristian Tudor Popescu, anunţ rar despre Simona Halep

Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu a analizat prestaţiile Simonei Halep din 2019 şi a tras o concluzie: "Simona trebuie să revină la jocul agresiv".

Jurnalistul este de părere că actualul număr 3 WTA joacă momentan în defensivă.

"Simona a renunţat la jocul agresiv. Amintiţi-vă câte lovituri direct câştigătoare a făcut Halep anul trecut, la Australian Open. Această agresivitate în joc, pe care eu am numit-o al doilea joc al ei, a ajuns în fazele finale. Aşa a făcut finală la Melbourne şi aşa a câştigat Roland Garros. Şi semifinala cu Garbine Muguruza, şi finala cu Sloane Stephens le-a câştigat cu acest plus de agresivitate, cu o ofensivă impresionantă. Acum, nu mai văd asta la Simona. Acum ea rezistă în tranşee, sub obuze, aşa cum s-a întâmplat cu slovena Hercog (n.r. în turul trei, la Miami). Rar a reuşit să o înţepe cu lovituri. Ea poate să facă rezultate şi cu acest joc de bază, dar pentru a câştiga turnee îi trebuie acest plus ofensiv de care vorbeam mai devreme", a spus Cristian Tudor Popescu la Digisport.

CTP a lăsat de înţeles că schimbarea antrenorului a influenţat decisiv această schimbarea din jocul Simonei Halep.