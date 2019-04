Cristian Pîrvulescu: Orice rezultat sub 10 locuri în PE va fi o problemă pentru PSD

Politologul Cristian Pîrvulescu a fost invitatul lui Denise Rifai, joi seară, la emisiunea "Legile puterii".

Pus la zid de Liviu Dragnea și amenințat cu remanierea pentru că refuză să dea mult discutatele și cerutele Ordonanțe de Urgență, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ameininţat că va da din casă.

"Demisiile nu sunt numai de onoare. Demisiile sunt din foarte multe considerente. Am trecut prin multe experiente profesionale, dar niciodata nu am abandonat obligatiile pe care mi le-am asumat. Categoric, e prerogativa dansilor, nu este nicio problemă. Sigur, vedeți ca eu dau uneori răspunsuri parţiale, dar probabil că va veni un moment în care voi vorbi mai mult şi mai multe", a spus Tudorel Toader.

Cristian Pîrvulescu a comentat relaţia rece dintre Toader şi Dragnea.

"Cei doi comunică prin intermediul televiziunilor şi constat din ambele părţi puţină nervozitate şi ameninţări. Liviu Dragnea spune că PSD nu-şi mai asumă ministrul Justiţiei, iar domnul Tudorel Toader spune că va vorbi mai mult şi mai multe. Nu e normal într-un stat. Ei cred că statul de drept trebuie să fie subordonat conducerii politice, că nu există separarea puterilor în stat. Sunt lucruri care sunt ascunse, poţi să speculezi pe seama lor. Probabil că discutăm despre lucruri care nu ţin de interesul naţional. Politica nu e despre lucruri private. E vorba despre ordonanţele de urgenţă de care nu ştim mare lucru. Dacă joacă teatru? Dacă discutăm despre rolurile pe care şi le-au împărţit? Când sunt ei autentici? Nu este credibil Toader ca un apărător al statului de drept", a spus Cristian Pîrvulescu.

Invitatul lui Denise Rifai a evidenţiat asemănările periculoase între Netanyahu şi Dragnea.

"PSD e pe cont propriu. Ce răspunde PSD-ul într-un comunicat de presă: vom vedea după alegeri. PSD-ul susţine că va avea rezultate bune, minim 10 mandate în PE. Lucrurile se complică acum cu Brexitul. Dacă până la finalul lui mai, Marea Britanie nu iese din UE, vor fi alegeri şi acolo. Dacă ne uităm la lista PSD, vedem că domnul Dragnea a avut grijă ca foarte puţin pro-europeni să se strecoare pe acea listă. Vor avea curajul partidele europene să renunţe la PSD? Eu le numesc partide post-comuniste. Orice rezultat sub 10 locuri va fi pentru PSD o problemă. Dacă ar urma un pas înapoi, poziţia lui Dragnea ar fi pusă sub semnul întrebării de foarte mulţi. Netanyahu, ce are în comun cu Dragnea: acelaşi dispreţ faţă de procurori. Atacurile împotriva statului de drept sunt imense în Israel. Netanyahu a acceptat o lege a cetăţeniei, în care nu dă cetăţenie arabilor. De ce a câştigat? Pentru că oamenii le e frică. Frica de palestinieni, de Iran. Avem şi noi un clivaj: între urban şi rural. Dragnea se bazează pe primari. PSD-ul are mulţi primari, 55 la sută din primaarii din România. Multă lume crede că electoratul e liber, dar există şi electori dependenţi", a mai zis Pîrvulescu.