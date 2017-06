Cristi Săpunaru, ameninţări la adresa lui Gigi Becali: "Vrea război? Sunt crescut în cartier!"

După ce Gigi Becali a spus că unul dintre motivele pentru care merge la TAS, ca să conteste titlul Viitorului, este că Săpunaru şi-a marcat două autogoluri, care ar fi favorizat echipa lui Hagi, fundaşul Astrei a replicat.

Săpunaru a afirmat că nici vorbă de un transfer al lui la FCSB.

"De asta merge cu procesul la TAS? Atunci sa ma duc si eu sa il dau in judecata pe domnul Becali daca tot e asa tare in gura. De unde pana unde, ce, nu ai voie sa gresesti?

Daca vrea sa aiba un razboi mediatic cu mine, nicio problema. Pentru ca nu sunt prost, sunt crescut in cartier si pot sa ii raspund cand vrea dansul.

Sa isi vada de treaba lui, de echipa lui, sa vada de ce echipa lui a terminat pe locul 2 si cam atat.

Nu are ce sa imi faca mie niciodata o oferta Steaua, nu o sa ma duc niciodata. Am vazut ca a aparut si prin ziare ca ma duc eu la Steaua. Eu cand am dat declaratia m-am referit la cu totul altceva, iar eu la Steaua nu o sa ajung niciodata", a declarat Sapunaru la Dolce.