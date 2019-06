Crimă în Bragadiru. Femeie înjunghiată mortal, în casă: 9 lovituri de cuțit!

O femeie in varsta de 30 de ani a fost gasita moarta, joi, in apartamentul sau din Bragadiru. Victima a fost injunghiata de 9 ori, conform martorilor.

Cadavrul a fost gasit de un tanar de 24 de ani, A.L., care ii plimba cainele fetei. Acum, el este principalul suspect in acest caz.



Initial, barbatul a relatat anchetatorilor ca a gasit trupul plin de sange, in apartamentul tinerei dintr-un bloc din Bragadiru. Ulterior, acesta a fost audiat de politisti.







La audieri insa, anchetatorii au devenit banuitori din cauza declaratiilor.



Surse din ancheta au declarat ca tanarul a fost neconvingator si confuz in privinta orelor in care a luat si a adus inapoi cainele la apartament, devenind, astfel, principalul suspect.



Cu toate acestea, sunt luate in calcul si alte piste. Din apartamentul victimei lipsesc cheile de masina, insa automobilul este parcat in fata blocului.



Vecinii sunt ingroziti de crima si spun ca femeia era "draguta si discreta".