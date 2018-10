FCU Craiova, "furată" de Olguţa. Mititelu: Nu e doar deposedare, e un caz de tip mafiot

FC Universitatea Craiova a fost "furată" de Lia Olguța Vasilescu, a declarat chiar patronul clubului de fotbal, Adrian Mititelu, în cadrul emisiunii "Realitatea Românească". Mititelu a povestit în detaliu soarta Universității Craiova de pe vremea când primar al orașului era Lia Olguța Vasilescu.

"Mai mult decat deposedare, este un caz de tip mafiot in toata regula pentru ca, pe langa faptul ca mi-au furat clubul si mi-au furat activitatea clubului, mi-au si distrus celelalte afaceri... Si statul roman prin Parchet a fost putin complice la acest lucru pentru ca nu au luat masurile legale care se impuneau", a declarat Adrian Mititelu.

Pe când era primar al Craiovei, actualul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, nu a avut încredere în proiectul lui Adrian Mititelu şi a decis să treacă de partea fostelor glorii ale Craiovei Maxima. Dar când i s-a propus să înființeze o nouă echipă, aceasta a refuzat pe motiv că acțiunea ar fi fost ilegală.

"In momentul in care acest oras era condus de actualul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, spunea la momentul respectiv ca la cererea galeriei si reprezentantilor clubului a decis ca orasul sa sustina Clubul Universitatea Craiova. Ea, in momentul respectiv, castigand un capital politic pe seama clubului, sustinea clubul. Mult mai important, si asta ar fi tot la fel de vazut, a fost reactia pe care Olguta Vasilescu a avut-o in momentul in care fostul fotbalist al Universitatii Pavel Badea, la momentul respectiv consilier local, ii tot propunea sa schimbe, sa faca o echipa. Si spune 'Domnul Badea, sa respectam legea.' Ea spunea atunci ca infiintarea unei alte echipe este ilegala", a spus Mihai Belu, director Compania de Anchete și Filaj.

"Ea mi-a luat mie clubul si a dat lui Mihai Rotaru. Neavand nicio prerogativa, neavand in competenta si atributiile de serviciu ale primarului asa ceva. Ea si cu Sandu Mircea ce au facut? Au hotarat sa-mi ia mie clubul si sa-l dea lui Rotaru Mihai sa-l bage in Liga 2", a explicat Mititelu.

Șirul dezvăluirilor a continuat! Patronul clubului a povestit cum un stadion care nu exista fizic a fost amanetat lui Mihai Rotaru, patronul CSU Craiova.

"Trebuie sa construim in municipiul Craiova un stadion ca sa deserveasca publicului mai multe evenimente. Dar, inainte de a incepe aceste lucrari si de a face licitatia, ea deja i l-a amanetat lui Rotaru. I-a promis lui Rotaru printr-un contract, printr-o conventie scrisa, ca va face stadion si ca i-l va da lui in exclusivitate", a mai spus Mititelu.

"Si pentru ca nu era stadionul gata a inchiriat o alta baza ca sa-i dea lui Rotaru baza respectiva", a mai spus Belu.