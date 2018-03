Cozonacul lui Scărlătescu - Dulce și Ceva în Plus, de Paște (P)

Cum Pastele se apropie, iar romanii iubesc sa aiba masa de sarbatori plina de preparate traditionale, magazinul online cu idei de cadouri Dulce si Ceva in Plus lanseaza desertul traditional romanesc - Cozonacul- pregatit dupa reteta lui Chef Scarlatescu.

Dupa ce a colindat intreaga lume in anii de experienta pe care ii are ca chef, gateste cu mult drag dulciurile romanesti. Iar cand spunem dulciuri romanesti, oare e cineva care nu se gandeste prima oara la Cozonac, mai ales in aceasta perioada?

Ce face sa fie diferit acest cozonac de Paste cu care te ademenim? Pentru ca asa cum l-ati vazut de mai multe ori in Chefi la cutite, Chef Scarlatescu apreciaza simplitatea inteligent aplicata, compozitia pentru cozonacul sau are la baza cacao si multa nuca, fix pe gustul celor mai multi iubitori ai acestui desert traditional. Toate ingredientele folosite sunt atent selectionate, proasepte si de calitate premium.

”Pe langa reteta, secretul unui preparat sta in prospetimea si provenienta ingredientelor. Daca ai materie primă de calitate obtii bucate pe masura, daca stapanesti cat de cat stiinta gatitului”, este parerea lui Chef Catalin Scarlatescu.

Cozonacul lui Scarlatescu este disponibil pentru comenzi pana pe 6 aprilie, atat in Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.



Transportul este gratuit pentru comenzi mai mari de 150 de lei.

Comanda acum de AICI.

Vrei sa ii surprinzi pe cei drag si cu un Tort special de Paste? Dulce si Ceva in Plus ti-a pregatit un tort de sarbatoare: un naked cake cu blat si crema de vanilie cu fructe proaspete. Decorat din belsug cu fructe si flori comestibile, Tortul de Paste este dulcele ideal pentru masa de sarbatoare cu familia si prietenii.