Cozonac fără frământare. Cea mai simplă rețetă de cozonac de Crăciun!

Cozonac fără frământare. Rețeta de cozonac fără frământare poate reprezenta soluția salvatoare pentru gospodinele care nu vor sau nu știu să frământe.

Cozonac fără frământare. Ingrediente

Cozonac fără frământare. Pentru blat:

500 g făină

300 ml lapte călduț

100 g zahăr

100 g unt topit

7 g drojdie uscată

3 gălbenușuri

coaja de la o lămâie

o păstaie de vanilie

sare

Cozonac fără frământare. Pentru umplutură:

200 g nucă măcinată

20 g cacao

80 g zahăr pudră

100 g rahat

Cum se prepară:

Cozonac fără frământare. Se amestecă toate ingredientele pentru cozonac, până se omogonizează. Se lasă la dospit până își dublează volumul.

Cozonac fără frământare. După ce a dospit aluatul îl puneți la frigider pentru cel puțin 12 ore. După aceea, se pune în tăvi şi se lasă la copt.

REȚETĂ COZONAC. Acesta este secretul cozonacului din Moldova! Gospodinele îl trântesc şi pun un ingredient secret în compoziţia cozonacului. Cozonacul lor iese mereu şi pufos şi gustos!

Cozonac fără frământare. REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu nucă şi vanilie

COZONAC REŢETE. Ingrediente: pentru 3 cozonaci

1 kg faina

50 g drojdie

400 g zahar

500 ml lapte

100 ml ulei

6 oua

coaja de la o lamaie

1 lingurita esenta rom

3-4 buc de rahat

2 lg cacao

nuca macinata

vanilie

1 praf de sare

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Se cerne faina de 2-3 ori. Preparam maiaua din drojdie + 2 lg faina + 50 ml lapte. Se dizolva zaharul (350g) si vanilia in restul de lapte, caldut. Galbenusurile se freaca cu sare, coaja de lamaie. Adaugam peste faina, maiaua, laptele, galbenusurile, treptat..framantand continuu..la sfarsit, adaugam uleiul..si mai framantam cca 5 minute. Lasam la dospit, 1 h.

Cozonac fără frământare Intre timp, amestecam nuca cu albusurile batute spuma, cu 50 g zahar , 2 lg cacao si romul. Se portioneaza aluatul in 3 parti egale. Intindem foaia de aluat, adaugam deasupra umplutura de nuca si rahat, rulam , stropim cu apa si presaram zahar…si punem in tava.Mai lasam la dospit cca 30 minute, dupa care dam la copt, 45 minute, la foc potrivit.

COZONAC REŢETE. Cozonac cu nucă şi scorţisoara

COZONAC REŢETE. Ingrediente:

– 500 g faina cernuta

– 150 g zahar

– 250 ml lapte caldut

– 4 galbenusuri

– 80 ml ulei + o lingura mare margarina topita

– o drojdie 25g

– un praf de sare

– esente de vanilie, rom, coaja sau zeama de lamaie..etc

– un galbenus pt uns

– 200 g nuca macinata amestecata cu

– 8-10 linguri zahar

– un plic zahar vanilat

– esenta de rom

– 2 lingurite scortisoara

– 100 g stafide.

COZONAC REŢETE. Preparare:

Etapa 1: Drojdia se dizolva in 100ml lapte caldut cu o lingura de zahar si una de faina se lasa 10 minute.

Etapa 2: Dupa ce a crescut aluatul il impartim in 2. Intindem fiecare bucata pe masa infainata si o taiem in 2 pe lung. fiecare parte se presara cu nuca si se ruleaza strans. se impletesc cele 2 rulade, se pun in tava si se cresteaza cu un cutit cu varf ascutit.

Etapa 3: Se procedeaza la fel si cu cealalta bucata de aluat. Se lasa la crescut 30 de minute, se ung cu galbenus de ou si se coc.

Etapa 4: Pt a ramane coaja moale cand il scoateti din cuptor acoperiti cozonacul cu un prosop curat inmuiat in apa rece si strors, lasati cozonacul asa pana se raceste. la nevoie repetati.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu nuci şi smântână

Cozonac fără frământare REȚETĂ COZONAC. Ingrediente:

– 500 g faina

– 25 g drojdie

– 160 g zahar

– 2 plicuri zahar vanilat

– 250 ml lapte

– 100 ml ulei amestecat cu unt topit

– 1/2 cescuta (expresso) smantana

– 3 galbenusuri

– 1 lingurita rasa de sare

– esenta de vanilie, esenta lamaie, esenta portocala (in loc de coaja rasa)

– 3 albusuri batute spuma cu 3 linguri de zahar

– 250 g nuca macinata

– 1 lingura cacao

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Cozonac fără frământare Etapa 1: Se amesteca bine dupa ce aluatul a dospit (adica dupa o ora jumate), intins foaia pe planseta unsa cu lei, intins umplutura deasupra si rulat frumos.

Etapa 2: Pus ruloul in tava tapetata cu hartie de copt si lasat la loc ferit de curent inca 30 min (a stat in cuptorul nepornit) uns frumosul cu ou batut si presarat cu zahar

Copt la 170 gr timp de vreo ora pana a iesit batul curat

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu umplutură de cacao şi nucă

COZONAC REŢETE. Ingrediente

– 2 kg faina

– 9 oua

– 250 g unt

– 500 ml lapte

– 50 g drojdie de calitate

– 500 g zahar

– esenta de vanilie si portocale

– 5 g sare

– coaja de la o lamiie

– 100 g ulei

– umplutura de cacao si nuca

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Etapa 1: Se prepara maiaua din circa 3 linguri faina care se pun intr-un castron si se oparesc cu jumatate din cantitatea de lapte fierbinte si se bate pana devine o pasta moale ca o alifie.

Etapa 2: Peste acest amestec se sfarma drojdia si se pune la crescut la loc cald ferit de curenti de aer rece.

Etapa 3: Intre timp, se bat ouale intregi cu restul de lapte si se adauga esentele. Cand maiaua a crescut, se adauga peste faina, se toarna compozitia de oua cu lapte, iar apoi untul topit, coaja de lamaie si portocala.

Cozonac fără frământare Etapa 4: Acest amestec se framanta bine 35-45 de minute neintrerupt; La framintat se ung mainile cu ulei si se continua framintarea pina cand coca face basici. Aluatul rezultat nu trebuie sa fie tare ci mai mult moale. Daca e virtos, se mai adauga ulei si se continua framantatul.

Etapa 5: Aluat se acopera cu un servet curat si gros, se pune la caldura si se lasa sa creasca . Cind coca a crescut bine, se iau pe rind bucati, se intind putin, se presara umplutura si apoi se ruleaza, dupa care se pune in tavi de cozonac lungi si inalte, pregatite cu hirtie inalta unsa cu unt.

Etapa 6: Se unge cozonacul cu galbenus amestecat cu ulei ca o maioneza si se presara cu zahar pentru aspect. Coptul nu trebuie sa dureze mai mult de 60 de minute.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac simplu şi gustos

Cozonac fără frământare Ingrediente

– 1 kg faina

– 50 g drojdie

– 250 g zahar

– 150 g unt

– sare

– 2 plicuri zahar vanilat

– 10 galbenusuri

– 500 ml lapte

– 100 ml ulei

– 350 g nuca macinata

– 4 linguri zahar

– 1 ou

Cozonac fără frământare COZONAC REŢETE. Preparare:

Etapa 1: Intr-un lighean se cerne faina. Se pregateste maiaua din 100 ml lapte caldut care se amesteca cu drojdia si 4 linguri de faina.

Etapa 2: Se lasa maiaua la loc cald ca sa creasca. In faina cernuta din lighean se face o adincitura si se pune restul de lapte in care s-a dizolvat zaharul, se adauga maiaua si ouale pe rind, se framinta bine, iar apoi se pune cite o lingura de ulei se framinta pina cind uleiul se inglobeaza bine in aluat.

Etapa 3: Se acopera si se lasa aluatul la dospit pina cind isi dubleaza volumul. Apoi se imparte aluatul in 2 gramezi. Fiecare se imparte in 2 parti. Se intinde cu sucitoarea fiecare parte se pune nuca amestecata cu zahar in prealabil, se ruleaza iar apoi se impletesc tot cite 2 foi de aluat rulate.

Etapa 4: Se pot lasa si neimpletiti. Se pun in tava se mai lasa sa creasca in tava 10 min,apoi se ung deasupra cu ou, se baga la cuptor 40 de minute.

Cozonac fără frământare COZONAC REŢETE. Cozonaci buni cu nuci

• Ingrediente pentru 2 cozonaci:

• 1 kg faina speciala pentru cozonaci

• 500 ml lapte cu grasime 3,5 %

• 50 gr drojdie proaspata

• 100 gr unt de consistenta moale

• 4 pliculete zahar vanilat

• 250 gr zahar

• 100 gr ulei

• 5 galbenusuri

• 1 lingurita rasa de sare

• coaja rasa de la o lamaie

• 1 fiola esenta de rom

• Umplutura:

• 400 gr miez nuca

• 5 albusuri

• 3 linguri cacao

• 5 linguri zahar

• coaja rasa de la o lamaie

• 1 fiola esenta de rom

• Pentru uns cozonacii:

• 30 ml lapte

• 1 galbenus crud

REȚETĂ COZONAC. CUM SE PREPARA COZONAC PUFOS CU NUCA:

Cozonac fără frământare Aceasta reteta de cozonac pufos cu nuca se caracterizeaza prin faptul ca intr-adevar iti ofera secretele unui cozonac gustos si pufos, care nu se intareste a doua zi ci isi pastreaza consistenta pufoasa. Nu vei mai avea chef de alte prajituri, dupa ce vei prepara aceasta reteta de cozonaci:) Iata cum trebuie sa prepari cei mai buni cozonaci:

COZONAC REŢETE. 1. Incepem cu aluatul de cozonac: Chiar daca faina este de calitate si ti se pare ca este foarte fina, aceasta trebuie totusi cernuta de 3 ori, pentru a se aerisi. Nu trece peste acest pas pentru ca este important. Lasa faina cernuta intr-un castron si treci la punctul 2.

2. Incalzeste intr-un vas, laptele amestecat cu zaharul tos si cel vanilat, pana ce acestea se dizolva.

3. Dizolva drojdia proaspata in cateva linguri din acest lapte(caldut, nu fierbinte), apoi pune-o peste faina pe care ai cernut-o mai devreme si presara putina faina deasupra ei, fara sa amesteci. Lasa castronul undeva la cald, pana ce apar crapaturi in locul unde ai presarat faina peste drojdie.

4. Amesteca intr-un castron mai mic, galbenusurile cu sarea si coaja rasa de la o lamaie si adauga-le in castronul cu faina si drojdie apoi adauga si laptele care ti-a mai ramas.

5. Amesteca intreaga compozitie folosind o lingura de lemn.

6. Urmeaza framantatul aluatului, un proces foarte important, care trebuie sa dureze minim 30 de minute. Prepara un amestec de unt moale(topit) si ulei si unge-ti bine mainile, pentru ca aluatul sa nu se lipeasca de maini. Chiar daca se va lipi, evita sa-ti pudrezi mainile cu faina pentru ca aceasta se poate incorpora in aluatul pe care il framanti, formand cocoloase. Aluatul trebuie framantat in continuu, in toate modurile si directiile, rasucit, batut cu palmele, trantit in castron, fara pauze. Unge-ti mainile frecvent cu amestecul de unt si ulei, in timpul framantarii cozonacilor, pentru ca aluatul sa absoarba intreaga cantitate din acest amestec, dar fara adaugarea lui directa in aluat.

7. Dupa ce ai framantat bine aluatul, lasa-l sa creasca timp de 90 minute, undeva la loc cald.

Cozonac fără frământare COZONAC REŢETE. 8. Prepararea umpluturii: Mixeaza albusurile cu zaharul pana devin spuma apoi adauga nucile tocate marunt, cacaoa, esenta de rom si coaja rasa de lamaie, amestecand toata compozitia cu o lingura.

9. Continuam cu aluatul. Imparte aluatul in patru parti egale, formand patru bile de aluat.

10. Unge masa sau blatul cu ulei si intinde fiecare bila de aluat pana obtii 4 foi de cca. 1.5 cm grosime apoi, peste fiecare dintre aceste foi, intinde umplutura cu nuci si cacao.

11. Ruleaza fiecare foaie si impleteste cate doua rulouri, obtinand astfel 2 cozonaci impletiti.

12. Tapeteaza tavile cu hartie de copt unsa cu unt, aseaza cozonacii in ele si lasa-i undeva la cald pana ce acestia aproape isi dubleaza volumul(aproximativ 60 min).

13. Inainte de a baga cozonacii la cuptor, unge-i cu galbenus de ou amestecat cu putin lapte si presara apoi putin zahar peste ei.

14. Ii coci in cuptorul incins in prealabil la 180 de grade, timp de cca. 45 minute. Poti sa incerci cozonacii cu o scobitoare. Cozonac fără frământare Nu deschide usa la cuptor primele 30 de minute.

15. Optional: dupa o jumatate de ora, poti sa-i acoperi cu o folie alimentara de aluminiu, ca sa nu se rumeneasca prea tare.

16. Dupa ce s-au copt si i-ai scos de la cuptor, scoate-i din tavi cu tot cu hartie, acopera-i cu un prosop de bucatarie si lasa-i 20 minute, dupa care ii poti servi.

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu de toate

Ingrediente

1 kg făină,

1 linguriță sare

50 g drojdie proaspătă,

500 ml lapte,

3 ouă,

3 gălbenușuri,

350 g zahăr,

150 ml ulei,

esență vanilie,

coajă lămâie.

Umplutură:

250 g nucă măcinată,

3 albușuri,

3 linguri cacao,

3 linguri lapte,

3 linguri zahăr,

esență rom,

stafide,

rahat.

Pentru uns:

1 gălbenuș

1 lingură lapte,

zahăr

mac

susan

Cozonac fără frământare Preparare:

Etapa 1: Într-un vas mai mare cernem făina cu sarea.

Laptele se pune la fiert cu zahărul și se amestecă până se topește tot zahărul.

Într-un castron mai mic amestecăm drojdia cu o lingură zahăr, o lingură de făină și 50 ml lapte călduț (se ia din cei 500 ml pus la fiert).

Batem bine cu un mixer cele 3 ouă întregi cu cele 3 gălbenușuri.

Când laptele clocotește se adaugă peste făina cernută, amestecând ușor cu o lingură de lemn.

Adăugăm apoi drojdia – care trebuie să-și fi mărit volumul și ouăle bătute.

Adăugăm esența de vanilie și coaja de la o lămâie.

Punem la încălzit uleiul și se lasă 2 minute la foc mic.

Se începe frământatul ușor cu podul palmei, niciodată cu pumnul, turnând câte puțin ulei călduț.

Se frământă cât mai mult posibil – eu nu pot mai mult de 10 minute

Se lasă la crescut într-o cameră unde este cald pentru o oră.

Vasul se acoperă cu un șervet curat.

Cozonac fără frământare Etapa 2: Între timp se pregătesc tăvile – se ung cu ulei și se tapetează cu hârtie pergament.

Se pregătește compoziția de nucă.

Se bat bine cu mixerul cele 3 albușuri cu un praf de sare, adăugăm apoi zahărul în ploaie.

Adăugăm cacao, laptele, nuca și esența de rom și amestecăm cu o lingură de lemn.

Etapa 3: Când aluatul a crescut se împarte în două.

Pe o planșetă unsă cu ulei se întinde o parte de aluat.

Compoziția de nucă am împărțit-o în două și am întins-o la distanțe egale față de margine și mijloc.

Pe laterale și la mijloc am pus rahat și stafide.

Rulăm și se pune în tavă.

La fel se procedează și cu partea cealaltă de aluat.

Cozonac fără frământare Etapa 4: Se mai lasă la crescut în tavă pentru 30 minute.

Se unge un gălbenuș de ou amestecat cu puțin lapte.

Se presară zahăr, mac și susan.

Se coc pentru 60 minute la 180 grade C.

COZONAC REŢETE. Cozonaci cu nuci, cacao şi unt

Ingrediente:

– 500 g faina

– 200 ml lapte caldut (atentie nu fierbinte)

– 10 g drojdie

– 150 g zahar

– 100 g unt

– 4 galbenusuri

– esenta de vanilie

coaja de portocala(2,3 linguri)

Umplutura:

– zahar

– nuci

– cacao

– unt

Cozonac fără frământare Preparare:

Etapa 1: Amestecam laptele caldut cu drojdia si lasam la odihnit 10 min.

Apoi amestecam untul cu zaharul si galbenusurile si putin cate putin si restul ingredientelor.

Etapa 2: Aluatul obtinut il lasam la crescut pana isi dubleaza volumul,dupa care il modelam dupa placere.Ptr cozonacul cu nuci intindem o foaie pe care o ungem cu putin unt si apoi presaram pe ea zaharul cu cacao si cu nucile zdrobite,rulam si impletim.

Etapa 3: Dupa ce pus in tavi il mai lasam inca odata sa isi dubleze aproape volumul si apoi il dam la cuptor la 180 grade 30-40 min.

Daca cozonacul are deja culoarea pe care o doriti acoperiti pana la coacerea completa cu foaie de aluminiu.

Cozonac fără frământare Cozonac cu nuci, rahat şi stafide

Ingrediente:

– 50 drojdie proaspata

– 400 ml lapte cald

– 180 g zahar

– 2 oua mari

– 2 galbenusuri

– 800 g faina

– 1 lingurita de sare

– 200 g unt topit

Pt. umplutura

– 4 albusuri

– 100 g nuci macinate

– coaja de lamaie

– 2 linguri de cacao

– 10 linguri de zahar

rahat, stafide

Cozonac fără frământare Preparare:

Etapa 1: Se amesteca jumatate din cantitatea de laptele cald cu o lingura de zahar, 3 linguri faina si drojdia. Se lasa 5-10 minute la cald pana creste maiaua. In masina de paine se pune zaharul, ouale intregi si galbenusurile untul moale, dupa care faina si sarea. Se porneste la programul de framantare si cand incepe sa framante se adauga si maiaua.

Cozonac fără frământare Etapa 2: O sa rezulte un aluat lipicios si moale, dar nu mai adaugati faina. Lasati aluatul sa fie framantat bine si daca dupa terminarea procesului tot nu s-a legat opriti masina si porniti din nou programul ca sa se mai framante o data. Dupa framantare se pune intr-un castron suficient de mare uns in prealabil cu ulei si se lasa la cald ca sa dospeasca.

Etapa 3: Intre timp se bat albusurile pentru umplutura, impreuna cu zaharul, se adauga apoi nucile, cacaoa si coaja de lamaie. Dupa ce aluatul a dospit punem din el pe masa unsa cu ulei suficient cat sa obtinem un dreptunghi, ungem cu crema de cacao, adaugam rahat si stafide, apoi rulam.

Etapa 4: Procedam la fel cu al doilea dreptunghi, apoi ambele rulouri pe rasucim intre ele ca sa obtinem un cozonac impletit. Asezam cozonacul in forma tapetata cu hartie de copt si lasam iar cca 30 de minute sa dospeasca la cald.

Etapa 5: Dupa ce a crescut suficient, bagam la cuptor la foc mediu timp de 10 minute, apoi scadem focul la minim pentru inca 20-30 de minute. Se scoate din cuptor si se lasa la racit acopetit cu un prosop, se serveste cand este racit in totalitate.

Cozonac fără frământare Cozonac cu mac sau nucă

Ingrediente:

1kg faina

50g drojdie (sau drojdie uscata 20 de grame)

250g zahar

500ml lapte de 3,5% grasime

200g grasime, ulei si unt topit

INGREDIENTE UMPLUTURI:

Crema de mac preparat cu albusurile ramase de la aluat(se bat albusurile spuma cu doua linguri de zahar dupa care se adauga macul)

Nuca preparata cu albusurile ramase de la aluat (se bat albusurile spuma cu doua linguri de zahar dupa care se adauga nuca si optional o lingura de cacao)

rahat

5 galbenusuri

1 lingurita rasa de sare

arome coaja rasa de lamaie, portocala, esenta de rom, vanilie, fiecare dupa gust

Cozonac fără frământare Preparare:

Etapa 1: Intr-un castron mai mare se cerne faina.

Se incalzeste laptele in care se dizolva zaharul si vanilia.

Etapa 2: MAIAUA se face din drojdie cu putina faina si cateva linguri din laptele preparat deja, care nu trebuie sa fie fierbinte.

Atentie! Daca faceti maiaua cu drojdie uscata, din laptele preparat la punctul 2 se iau 5 linguri care se adauga peste drojdie, se amesteca si se lasa la crescut. Dupa aceea se toarna peste faina.

Se presara peste maia o mana de faina si se lasa la loc cald,vreme 10-15 minute, ca sa creasca, pana se „crapa faina”

Cozonac fără frământare Etapa 3: Galbenusurile se freaca cu sarea, coaja de lamaie si portocala.

Se adauga maiaua, restul de lapte caldut si galbenusurile frecate spuma

Etapa 4: Se amesteca cu mana si se framanta usurel, ajutandu-va de grasimea care trebuie sa fie calduta.

Pe masura ce aluatul se leaga, se inmoaie mana in grasime(nu se toarna in aluat) pana ce se incorporeaza toata.

Etapa 5: Se framanta bine, vreme de 30 minute, impaturind aluatul, laundu-l la pumni, etc

Se acopera castronul cu un servet si se puna la crescut, in loc cald si ferit de curent, cam o ora si jumatate.

Cozonac fără frământare Etapa 6: Dupa ce a crescut se imparte in doua pentru doi cozonaci.

Se ruleaza, se umple cu umplutura si se pune in tava.

Etapa 7: Se mai lasa la crescut cam 40 de min cam pana cand ajunge la inaltimea tavii si chiar o depaseste.

Se unge cu galbenus de ou si se presara cu zahar.

Se introduce la cuptor la 180 grade timp de 40-45 de minute.