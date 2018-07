Cozmin Guşă: Laura Codruţa Kovesi este, în acest moment, o bombă cu ceas

Cozmin Guşă: "Moţiunea PNL, cronica unui eşec anunţat"

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că în faţa unui asemenea eveniment cu puternice implicaţii trebuie "să stăm strâmb şi să judecăm drept, aşa cum zic românii".

"O să încerc să întoarcem pe toate feţele acest eveniment unghiular care era aşteptat de foarte mult timp, dar unghiular pentru socitatea românească şi pentru evoluţia jocurilor în interiorului politicului care pe cale de consecinţă, aşa cum ştim, întrucât am observat pe pielea noastră în ultimii ani, ne afectează vieţile. Vreau să ne organizăm pe trei calupuri. Aş vrea să vorbesc în prima parte despre cum am ajuns aici, ce s-a întâmplat să ajungem aici. Apoi, în a doua parte să analizăm gestul de astăzi a lui Klaus Iohannis, respectiv ceea ce Laura Codruţa Kovesi a avut de spus, de ce, cum şi cu ce consecinţe, şi, în fine, la al treilea punct să vedem pe cinci categorii cam care ar putea să fie reacţiile, respectiv acţiunile de viitor. Cele cinci categorii sunt grupate aşa: cetăţenii României, în primul rând, Klaus Iohannis, Laura Codruţa Kovesi, sistemul de justiţie şi, la numărul cinci, partidele politice", a afirmat Cozmin Guşă.

1. Ce s-a întâmplat să ajungem aici

"La cum am ajuns aici ştim bine. În 2016, din diverse motive pe care le-am tot analizat, majoritatea politică, deci puterea în România, a fost preluată de către nişte penali, ca să îl citez pe Iohannis, care au promis public că vor face bine pentru România, dar, de fapt, gândul lor secret era să ajungă la acest sistem de subordonare a justiţiei, la acest sistem în care amnistia şi graţierea, chiar dacă nu sunt date implicit, vor funcţiona prin modificările la legile justiţiei şi averile şi avantajele lor dobândite ilegal din bugetele devalizate pe care noi le-am hrănit cu taxele pe care le plătim, toate acest lucruri pe care le au să rămână în picioare cu ceva sacrificii, unii plecaţi în Madagascar, alţii prin Costa Rica sau Panama, unii care se pregătesc să plece în Brazilia că este mare agitaţie pe acolo, dar noi practic de ceva vreme, de la preluarea puterii de către Dragnea şi ai săi, de fapt, asta trăim", a detaliat consultantul politic.

Acesta a mai spus că în tot acest interval, Laura Codruţa Kovesi a avut un loc individual. "Dacă despre Kovesi-a spus şi s-a demonstrat că a făcut parte dintr-un grup care astăzi este descris, într-un mod fals de către PSD, ca fiind statul paralel, dar noi ştim că a existat un stat paralel din care au făcut parte mulţi PSD-işti şi mai ales Dragnea, asta a fost un element care a dispărut din activitatea Laurei Codruţa Kovesi în mandatul lui Iohannis. Acolo, statul paralel pe care îl putem descrie prin anumite personaje, ca Băsescu la vârf, Maior, Coldea şi alţii, Dragnea, într-un fel sau altul, prin acele întâlniri informale care au fost şi demonstrate, au curpins-o şi pe Kovesi, dar după preluarea mandatului de Klaus Iohannis activitatea acelui stat paralel, fie că la SRI treburile s-au îndreptat spre normalitatea după venirea lui Hellvig, fie că Maior a plecat în SUA ca ambasador, fie că generalul Coldea a fost a mai stat o perioadă şi apoi a fost şi el obligat să plece, este clar că acel stat paralel nu a mai putut să funcţioneze şi Kovesi nu a mai făcut parte din el, dar bineînţeles că într-un fel pe care Kovesi a refuzat să îl admită a afectat-o, dând posibilitatea celor din această majoritate coruptă să o inventeze drept inamic major, maximal. Demonizarea Laurei Codruţa Kovesi a început exact atunci când cei din fostul stat paralele s-au retras în diverse alianţe subterane, cu Dragnea sau cei de pe lângă el, de la Băsescu, la Maior, Coldea şi aşa mai departe", a completat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că demonizarea a fost foarte simplă. "Nu ar fi reuşit prin argumente credibile pentru că nu prea aveau, dar folosind argumentanţii false şi spunând o minciună de foarte multe ori pe bateria de presă subordonată pe care o au, Kovesi şi-a căpătat aceasta imagine", a precizat acesta.

Întrebat dacă a greşit Kovesi că nu a dat explicaţii privind toate aceste incidente, Cozmin Guşă a spus că din punct de vedere public a greşit, din punct de vedere personal atunci când accepţi să stai la anumite mese, acel gen de evenimente pentru orice persoană publică care se respectă sunt evenimente care nu mai pot să fie evocate public. "Dar, din punct de vedere public, pentru că nu a dat acele explicaţii, într-un fel sau altul, iar fi adus într-o poziţie extrem de dificilă pe Maior, Băsescu şi Coldea, a afectat-o foarte mult şi i-a blocat practic o posibilitate de apărare publică în calea acestei demonizări", a răspuns consultantul politic.

Conform lui, tot în acest interval de timp, Iohannis, din 2016, la final, a rămas fără partener politic pentru contrabalans. "Practic, PNL care a fost condus execrabil de către doamna aceea blondă, Alina Gorghiu, după aceea de Raluca Turcan. Un Klaus Iohannis fără partener politic este un preşedinte care din start nu mai are forţă de impunere, iar dacă noi ne amintim foarte bine, victoria lui Iohannis din 2015 a fost o victorie prin care românii doreau un preşedinte care să nu mai semene cu Băsescu. Ponta semăna cu Băsescu, tocmai pentru că avea în spate toţi baronii, oamenii de afaceri, o chestie ciudată care subordona practic orice interes al statului cu interese de afaceri sau interesul personal al baronilor de a ocupa toată structura administrativă. Deci, de la Klaus Iohannis, practic, nu au fost aşteptări prea mari pentru că nu a avut partener politic. Atât el, cât şi Kovesi au avut un joc individual, au fost două persoane total izolate şi, din nefericire pentru ambii, şi fără posibilitatea unei chimie care chiar de la distanţă şi fără complicităţi să poată să îi facă să colaboreze pentru dezideratul cetăţenesc care înseamnă o ţară în care corpuţii să nu ne decidă viitorul. Asta a fost unul din elementele care le-au dat posibilitatea celor care vor să batjocurească legea să aibă practic o victorie de parcurs", a spus Guşă.

2. Ce s-a întâmplat azi

Klaus Iohannis

"Trebuie să îl analizăm pe Klaus Iohannis din două unghiuri, aşa cum se face: din punct de vedere instituţional şi din punct de vedere personal. Din punct de vedere instituţional, Iohannis nu putea să meargă mai departe cu cititul. Dacă mergea mai departe cu cititul, ignorând Curtea Constituţională a României, practic el angrena România într-un joc de totală impredictibilitate. Noi ştim toate detaliile noastre, dar din punct de vedere al partenerilor externi se analizează predictibilitate şi capabilitatea unui conducător de stat de a respecta regulile, pentru că dacă nu respecţi regulile la tine în ţară, înseamnă că într-o poziţie viitoară de preşedinte în exerciţiu al Uniunii Europene, nu o să o faci nici acolo şi atunci nu te mai califici. Instituţional se va discuta mult despre asta, practic Iohannis nu avea ce să facă dacă dorea să nu semene pe cei care îi critică şi batjocuresc legea, respectiv majoritatea PSD-ALDE, cu UDMR la pachet, cu parte din PNL, nu mai vorbim despre asta pentru că dosarele sunt atât de multe încât telespectatorii s-au speria dacă ar auzi ce nu se ştie public despre ceea ce există apropo de dosarele de devalizare a bugetelor pe care le au la purtător marea majoritatea a politicienilor români. Suntem o ţară calamitată politic, ce să mai vorbim", a mai spus Cozmin Guşă.

"Din punct de vedere personal, Klaus Iohannis a ales să îşi ducă lupta pentru al doilea mandat. Lupta pentru al doilea mandat, din ce văd eu, din felul în care s-a manifestat astăzi prin purtătorul de cuvânt, nu o vede ca o luptă pentru care să fie foarte bine pregătit astăzi. Şi cred că a luat în calcul că nu ar putea să reziste unei suspendări care ar veni cu tot armanentul din dotare, cu telenovele, semireale sau inventate despre trecutul, prezentul, prieteni, soţie, familie şi aşa mai departe şi cred că nu a dorit să intre într-un asemenea malaxor, calculând că nu are sprinijul necesar nici la nivelul politic, nici la nivelul vectorilor de opinie care mare majoritate s-au angajat ca lăutari la PSDragnea şi calculul pe care l-a făcut este acele că trebuie să stopeze pentru moment iminenţa suspendării pentru ca eventual să se poată pregăti. O greşeală pe care cred că a făcut-o şi pentru care ar merita să fie taxat este reprezentată de felul în care a ales să comunice acest lucru de mare importanţă pentru societatea românească, nu neapărat legat de persoana Laurei Codruţa Kovesi, ci legat de lupta anticorupţie, iar aceasta a fost identificată cu persoana Laura Codruţa Kovesi şi mai puţin cu DNA", a declarat acesta, adăugând că o luptă anticorupţie care este extrem de necesară nu se realizează doar printr-o singură persoană, ci printr-un sistem de legi agragate, oameni de încredere.

"Asta a fost Klaus Iohannis, iar când a fost ales românii s-au aşteptat la ceva diferit de Traian Băsescu şi, inclusiv azi, a acţionat diferit de Băsescu, în felul său cu un viitor pe care în acest moment şi-l va hotărî singur prin mişcările pe care le are în vedere din acest moment", a completat acesta.

Laura Codruţa Koveşi

"Am văzut-o în declaraţia de presă, este evident extrem de nemulţumită de decizia lui Iohannis, dar aici intervine aspectul instituţional şi cel personal. Din punct de vedere personal, Kovesi, fără să aibă o relaţie de complicitate pozitivă, legală, cu Iohannis s-ar fi aşteptat să fie apărată şi de aici un soi de frustare pe care a arăta-o. Din punct de vedere instituţional, a procedat corect, a venit cu o parte din procurorii DNA în spatele dânsei să ne anunţe că această instituţie poate să meargă înainte şi că ar avea capacitatea să lupte în continuare cu devalizarea statului român care deja nu mai este pe presupuse, este pe fapte repetate pe care le-am observat şi analizat în ultimul an. Am simţit şi o undă de ameninţare în tonul ei, probabil că l-a inclus şi pe Iohannis printre cei la care se va gândi în viitor într-un fel nu foarte plăcut. Momentul în care a spus: voi rămâne procuror, cu o pauză şi grimasă, le dă de înţeles multora că are nişte gânduri prin care să poate să îşi instrumenteze anumite răzbunări, porniri. Trebuie să marcăm un lucru aici,

Laura Codruţa Kovesi este, probabil, cea mai informată persoană din România despre fărădelegile multora. Deci Kovesi este, în acest moment, pentru foarte mulţi din statul român, un fel de bombă cu ceas şi cred că asta a şi dorit să le sugereze. Este evident că este un moment greu pentru Kovesi, să vedem cum se va aşeza şi care vor fi paşii în viitor", a mai spus consultantul politic.

Cozmin Guşă a mai spus că în România nu se regăsesc foarte multe personalităţi, în afară de Iohannis, Tăriceanu, într-un fel, poate puţin şi la Dragnea, care să aibă un nucleu dur, aşa cum are Laura Codruţa Kovesi. "Ea nu este o femeie proastă, ştie foarte bine acest potenţial de joc public pe care îl are, l-a înţeles, l-a măsurat. Notorietatea este dublată şi de credibilitate şi putem citi ceea ce a spus ca pe un joc public, dacă nu chiar politic, în viitor. Societatea românească este foarte fluidă, oferta politică este foarte săracă în prezent şi cineva ca Laura Codruţa Kovesi are, bineînţeles, un potenţial politic. Asta a vrut să sugereze, spunând exact pe jos, este o tehnică folosită când eşti luat pe nepregătite. Nu cred că putea să bănuiască faptul că se va întâmpla acest lucru", a completat acesta.





Ştire în curs de actualizare