Cozmin Guşă | O zi din viaţa lui Florian Coldea.'' Generalul în labirintul său''

Florian Coldea

Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat însă pe toate informațiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani și care azi își folosește bagajul informaţional şi relaţional în scopuri private. Tocmai prin prisma acestui "uz de putere" al său, clar ilegitim, textul sper să aibă relevanță pentru cei ce caută încă soluții pentru redresarea României!

Generalul coboară scările nervos, cu pas apăsat şi-i anunţă pe cei care-l aşteaptau în sufragerie că a anulat cina cu Ideologul, aşa că vor merge să mănânce la un restaurant din Monaco, le-a făcut el rezervare. Dar să meargă fără el, să-i aducă ei ceva la pachet când s-or întoarce, Generalul va rămâne la vilă să lucreze.

''Ideologul lui peşte prăjit, gras trădator, ce umilinţă mi-a tras! C-a venit miliardarul ăla de clujean peste el şi că organizează o masă mai mare, pe banii altuia, desigur. Iar eu să fi mers ca un papagal, iar clujeanul să umple mâine târgul despre ce şi cum fac şi zic eu, mai ales lui Ioan Rus şi prietenilor lui, care nu mă înghit de când am intrat cu business mare pe terenul lor. Başca Rus, mă bănuieşte că am vrut să-i fac dosar penal acum doi ani... Sper să-nţeleagă ceva din faptul c-am refuzat cina, ''marele'' Ideolog de la Monaco!''

Coldea se aşează la măsuţă, în fotoliul lui de pe terasa exterioară, priveşte cerul gânditor, apoi îşi aprinde un trabuc şi trage din el cu nesaţ. Tratament pentru calmare. Cheamă menajera casei şi îi cere câteva coli de hârtie, stiloul drag lui, o cafea lungă şi un rom dublu. A luat decizia să lucreze câteva ore, sunt prea multe semne că-ncepe să-i scârţâie şandramaua, aşa că are nevoie de strategii urgente şi de noi deschideri în jocul de putere.

''Ce context de căcat! E clar că Ideologul ăsta mi-a făcut-o intenţionat ca să-mi arate că nu prea mai contez. Periculoasă percepţie! Dar, cam aşa pare: Dragnea s-a făcut de râs şi începe să ''sângereze'' vizibil; evreii o să-l lase din braţe uşor-uşor, să vezi că nici Bibi Netanyahu nu mai vine în noiembrie în vizită, iar Elan ce-o să mai zică atunci? pe Orban l-a luat Iohannis sub aripă, nu mai mişcă-n front, iar primarii PNL pe care îi controlez eu o să fugă pe lista de europarlamentare; useriştii ăştia ai mei se joacă cu lopăţica prin nisip, nu prea mă mai pot baza că vor face vreo figura; Plicuşor Ban s-a retras de frica dosarului, iar Dan Barna ăsta are charisma zero.''

Generalul începe să-şi înşire pe o coală sinteza gândurilor, soarbe din romul vechi şi-apoi din cafea şi, privind stelele, se lasă pradă unor raţionamente ad-hoc. După câteva minute începe să tragă nişte linii pe foaie, făcând legături între personaje sau situaţii, işi mai notează câte ceva pe o a doua coală, şi brusc se luminează la faţă. Se lasă pe spate în fotoliul primitor, zâmbeşte satisfăcut de concluzia pe care a obţinut-o şi apoi scrie mare, cu stiloul drag lui, în centrul celei de-a treia coli, un nume pe care-l încercuieşte: CIOLOŞ!

''Asta e soluţia mea! Ştiu totul despre el, deci nu o să mişte în front. Cioloşică nu are treabă cu patriotismul sau cu România (a şi dovedit-o), iar reţeaua directorilor din multinaţionale pe care-i controlez o să-l înghită pe nemestecate şi cu poftă, ca fiind exponentul intereselor lor. Omul e prostuţ şi orgolios (bine că am scăpat de Sorin Moisă şi nu mai e lângă el, că ăla îmi strica toate planurile, e deştept!), şantajabil, are scandalul MISA sub fund, unde mai pui că e prieten bun cu asociatul meu Ovidiu de la Cluj. Şi-n plus, îmi mai fac un aliat conjunctural puternic, că doar nu o să-l lase unchi-su fără sprijin. şi-odata cu unchi-su intră în joc şi nea Ion Ţiriac.Perfecţiune!''

Coldea îşi freacă mâinile satisfăcut şi-şi mai comandă un rom vechi. Trage din trabuc şi începe să-şi gândească avantajele, dar şi ameninţările posibile, în acest scenariu în care a decis că Cioloş să fie ''calul său politic'' în 2019. La capitolul avantaje, îi este clar că va beneficia şi el, Coldea, de favorabilitatea unora din UE, unde Cioloş mai are credit, nu-i este foarte clar cu Franţa, unde Cioloş are ceva legături, dar se cam opresc la ministrul lor de externe. Nu-i prea mult, dar pe de altă parte nici nu pare rea situaţia. Pentru că aşa, Cioloş va avea nevoie şi de ceea ce-i poate aduce el, Coldea. ''Pe lângă multinaţionale, pot să-i fac deschideri cu evreii mei, care-l văd azi pe Dragnea mai degrăba un cal mort, deci o să prefere să joace pe Cioloş mai mult. şi-l activez din nou şi pe Elan! Cu americanii are şi Cioloş ceva relaţii, am şi eu, problema e ca şi ai lui şi ai mei sunt sorosisti. Cam nasol asta în contextul viitor. Mda, dar o să-i scriu un mail lui Vasile, mâine dimineaţă, să-i zic ce hotărâre am luat şi să-l pun să facă un plan strategic, să arate bine, şi apoi să mi-l aducă pe Cioloş la masă, că oricum ei doi vorbesc zilnic.''

La capitolul ameninţări, generalul vede o singură mare problema: Iohannis. În mod evident, Neamţul va face urât când va simţi că Cioloş îi ia din electorat şi motorizat de către el, Coldea. Şi-n plus, Neamţul va bănui că-n mod logic, piesa grea pe care generalul o va aduce în combinaţia cu Cioloş va fi Codruţa Kovesi. ''Hopaa! Asta chiar că va fi rupere, chiar o ameninţare directă la scorul Neamţului. Codruţa o să vrea să joace în mod clar, ce să facă în biroul ala mic de la Parchetul General unde n-o caută nimeni?! Bine, aici o să intru în conflict cu foştii mei colegi din pădure, care nu prea îi mai vor pe ăştia doi, nici separat, nici împreună. Mă rog, îi aburesc eu cumva, important e să fac jocul rapid, în toamna asta, ca să am timp să pregătesc reţeaua pentru europarlamentarele din mai 2019. Ups, să nu uit nici de Monica Macovei, utilă în jocul ăsta! Şi, de fapt, pe Neamţ putem sa-l aburim că ăştia o să-l susţină pe el la preşedinţie după europarlamentarte, cum zic ăştia de pe la Cluj că ''şi minciuna-i vorbă'', şi-apoi ne vedem de treabă pentru prezidenţiale cum ştim noi.''

Coldea creionează mental scenariul decăderii electorale a lui Iohannis, punctându-şi sumar locurile unde va interveni el, ca să se asigure că Cioloş (sau Kovesi!) ar putea candida cu sanse în 2019: ''Liberalii cu Orban şi cu lista asta de ''foşti şi trecuţi'' o să ia sub 20%, către 15%; deci va fi o mare înfrângere, USR-iştii vor merge şi ei până în 10%, deci daca eu cu Cioloş luăm spre 15%, facem toate jocurile post-europarlamentare. Apoi, mai departe, un Iohannis, cu liberalii decăzuţi şi migrând o parte spre ALDE, un Iohannis implicat până în iunie 2019 în jocul preşedinţiei UE, unde va fi un scandal cât casa, cu rezultat negativ, un Iohannis fără sprijin electoral de la SRI care nu se va implica în jocul politic (ehee, când eram eu jupân, ce bine funcţiona maşinăria electorală discretă!!), şi un Iohannis neasistat de ceva şmecheri din ţară, nici locul trei în sondaje nu-l mai prinde în vară! Buuun! şi de fapt, Neamţul nu mă are la mână cu nimic, eu l-am ajutat pe el să fie preşedinte, el m-a dat afară, deci ''ciocu mic!'' Herr Klaus. Aşa vom proceda. Numai să-l ţină cureaua pe piticul ăsta de Cioloş, că e ambiţios el aşa, şi pare curajos, dar în faţa oamenilor de pe stradă rămâne câteodatî ca viţelul la poarta cea noua, iar la televizor e varză! Dacă prinde în studio vreunul tare, face în pantaloni. Dar o să avem grijă să meargă mereu singur şi cu moderatori prietenoşi că, har Domnului, aici nu mă bate nimeni atunci cand vreau să bag în sperieţi ''marile vedete TV'' cu niscaiva dosărele.''

Coldea se-ntrerupe din gânduri pentru că aude râsete din sufragerie şi simte o aromă de trufe la cuptor, semn că s-au intors ai lui de la restaurant şi i-au adus mâncare. Oricum, i se făcuse foame, plus romul, plus agitaţia. Le strigă să-i pregătească masa, şi-apoi notează câteva lucruri pe a patra coală de hârtie, să nu uite să le analizeze, fie mai târziu, fie mâine dimineaţă:

''- rezolvare problemă doctorat cu Gabi Oprea;

- de finalizat fuziune cu Prima TV (să creadă Burci că Adi Tomşa e omul lui Tezsari, nu al nostru!);

- de căutat investitori ''francezi'' pentru CFR Cluj (să dispară şi Iuliu Mureşan, că nu-l controlăm, şi betivul de Neluţu Varga să nu mai apară oficial, că face prostii mari);

-regionalizarea SRI (să caut informaţii suplimentare despre acţiune şi să-mi protejez reţeaua de oameni).''

(va urma)