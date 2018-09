O zi din viața lui Florian Coldea. ”Generalul în labirintul său’’ - partea 2

Florian Coldea

Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat însă pe toate informațiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor, despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani, și care azi își folosește bagajul informațional și relațional în scopuri private. Tocmai prin prisma acestui “uz de putere” al său, clar ilegitim, textul sper să aibă relevanță pentru cei ce caută încă soluții pentru redresarea României! ---- COZMIN GUȘĂ

(partea 2)

Generalul il suna pe Vasile, sa afle in primul rand detaliile de la CEX-ul PSD de la Neptun. Vasile nu raspunde. ”Mda, e si duminica, asta lucreaza noaptea, ma suna el…Desi, era bine sa vorbesc mai intai cu el. Ia, hai mai bine sa-l sun pe generalul Momarlan, ca asta stie tot cu partidele“.

Coldea suna, dar primeste reject. “Ia uite ce tupeu la amaratul asta. La biserica sigur nu e. Deci cum sa-mi dea reject mie?? Ups, stai ca-mi da mesaj. Fii atent la asta, cica “suna later ca sunt busy”! Ce tupeu!!! O sa ma ocup de el, oricum am tot amanat. Pai ce, nu eu l-am facut general? Plus treaba cu casa, unde tot noi l-am ajutat. Mda, dar NOI poate nu ma mai include si pe mine. Las’ ca stiu treaba aia cu nevasta-sa, de-a angajat-o miliardarul ala fara sa presteze gagica nimic. Plus ca acum a divortat idiotul, poate ii organizez un program artistic cu fosta nevasta, sa reinvete sa ma respecte!”

Generalul priveste marea, prada gandurilor de atac. Si brusc, in mod ciudat, mintea ii fuge la Sebi Ghita. Se gandeste cum a fost ala la plaja in Muntenegru, deci a incalcat consemnul, putea sa fie “accidentat”, si nimeni nu a miscat nimic in afara catorva site-uri si jurnalisti care inca il mai asculta. Se incrunta si-si tuguiaza buzele si cugeta ca in mod clar Ghita si Ponta ii pregatesc ceva. “Ponta, nici nu l-am pus pe lista de prioritati politice, dar Mickey Mouse asta imi deranjeaza multe jocuri. Se preface acum ca nu mai are nimic cu mine, dar ce, el crede c-am uitat ca a promis ca ma aresteaza daca ajungea presedinte in 2014? Dar am reusit, l-am pus pe Neamt presedinte si numai eu stiu cat mi-a fost de greu, cu aia doi nasi ai lui in carca mea, Oprea si Maior. Dar am fost mai destept ca ei, plus ca Sistemul ma asculta. Base era varza cu carne, i-am lovit-o pe Elena cu Monica Macovei, l-am dezorientat pe Chior. Iar Dragnea, “The real golden boy”, a repetat jocul perfect de aburire al candidatului Ponta, asa cum a facut cu candidatul Geoana in 2009. Degeaba, Liviu e tare! Binee, plus Bogdan Teodorescu ce i-a incurcat cu savantlacurile lui, de n-a mai stiut Pontache nici cum il cheama in turul doi. Tare grasul asta de Bogdan, cum ne-a ajutat si in 2009, cand l-a bulversat pe vopsitul ala de Crin sa-i dea in basca lui Geoana non-stop, altfel nu pupa Base al doilea mandat. S-a suparat Hellvig pe mine atunci, dar m-am revansat in 2014 cu Klaus. Bine, bine, dar cu astia trei, finu’ cu doi nasi, trebuie sa fiu vigilent. Mai ales cu Oprea ca…”

Coldea se intrerupe din sirul gandurilor, menajera ii aduce telefonul mic cu cartela reincarcabila si sunet strident, pe care il lasase pe masuta din living. Suna Dragnea! “Liviu, ce faci, esti ok? Daa, am vazut cate ceva. Stii ce? Te sun eu in treizeci de minute, am pe cineva la mine, da?”

Coldea se enerveaza din nou si il resuna pe Vasile. Nu putea vorbi cu Liviu fara sa stie detaliile CEX. Vasile raspunde. “Hai, ma, Vasile, la tine e dupa pranz, nu mai dormi atata, trec evenimentele pe langa noi. Da, batrane, stiu, ai citit azi-noapte. Ia spune, cum a iesit CEx-ul?”

Generalul asculta atent, cu mici intreruperi lamuritoare, apoi trage concluziile: “Deci, Vasile, inteleg asa: cea mai importanta miscare e sahul la Iohannis, cu ideea de candidatura a lui Tariceanu din partea PSD-ALDE. Buun! Neamtul va intra in vrie, ca lui ii convine Dragnea candidat, asta e bine, ca acum sigur ma va accesa; noi iesim bine, ca-l linistim pe Neamt deocamdata ca nu va fi suspendat, iar el ne va tolera colaborarea asta cu Dragnea; pe infatuatul de Tariceanu il aburim usor in toamna asta, ca mai avem nevoie de el doar pana la inceputul lui 2019, apoi il executam, ca Har Domnului, avem cu ce; Liviu e si el linistit ca-l pacaleste pe Tariceanu si-si pastreaza sansele pentru candidatura. Mda, dar nevasta asta a lui Pandele sa stii ca ne poate incurca rau. N-are dosare, e totusi primar de Bucuresti, plus ca are relatii in toata mass-media, belea, frate! Ce zici? Aaa, da! Cu lipsa candidat PSD la prezidentiale e clar ca poate mobiliza parte din PSD de partea ei. Hmmm… Stii ceva? Ia zi-i tu lui Liviu sa-i faca probleme in organizatia Bucuresti, ca ea e doar presedinte interimar acolo. Sa faca alegeri si sa-i puna pe aia de la sectoare s-o faulteze. Si transmite-I, te rog, ca azi nu mai vorbesc cu el, ca e mai bine asa. Si poate te gandesti la un sondaj pentru saptamana viitoare, sa-l speriem pe Neamt cu ce scor ar lua Tariceanu, daca e sustinut in comun de PSD-ALDE. Sau daca nu-l poti face tu, sa-mi zici, ca avem cine sa-l faca si sa-l dea public. Hai, te pup, frate! Stai, ce zici tu? Burci, Teszari, Dinescu, Buzaianu? Da, e important, dar vorbim deseara, ca acum ma concentrez la politic. Auzi, apropos de asta. Rus s-a mai cumintit sau ne face probleme pe linia Maior-Ponta? Nu stii, mai trimite-l pe Ovidiu pe la el, sa vezi cum sta. Batranul nu se lasa, dar, dupa ce le-am dat-o pe asta cu Maior rechemat, trebuie sa fim atenti, e o lovitura dura. Vorbim deseara oricum!”

Coldea isi face cateva notite scurte, apoi scrie apasat numele lui Dan Andronic pe o pagina noua din bloc-notes si pune trei semne de intrebare.”Bai, ce m-a incurcat Dan asta! Idiotii aia de la Brasov nu l-au arestat, asa cum era prevazut. Bine, mi-au tras-o si cu Ilie Sarbu, dar ala e jucator batran, s-a retras la garaj si m-asteapta la cotitura. Dar Andronic asta m-a incurcat rau, a declansat aia cu sufrageria lui Oprea, apoi mortala cu SIPA, Macovei, Tapalaga & Company. M-a lovit rau, dar mai ales pe Codruta, ca eu m-am descurcat cu Dragnea si cu comisiile parlamentare, ca sa pot ingropa subiectul. “’’Tu-i mama ma-sii’, s-au prins toti de mecanismul de decizie finala in justitie, iar pe Codruta a luat-o Neamtul in catare si-asta a fost. Daca o mai aveam pe Codruta acum, ce bine ma aparam… Acum, Dragnea o sa vrea sa-si puna omul lui la DNA, nu o sa mai am acces direct”.

Generalul isi freaca meditativ obrazul nebarbierit si cauta o solutie la problema asta nou aparuta cu Firea, unde il banuieste pe Gabi Oprea, care tocmai a scapat de culpa in dosarul Gigina. Si cat s-a mai straduit sa-l infunde… In mintea lui, e clar ca Ponta o sa incerce sa-l recupereze pe “celalalt general”, decorat maximum alaturi de el, iar asta poate fi un incendiu. Oprea are rezervistii de partea lui, sindicatele din politie, basca a devenit chiar el membru de sindicat la Dumitru Costin, plus ca e prieten cu Pandele. Coldea s-a mai si convins saptamana trecuta ca Oprea il uraste pentru tot ce i-a facut: “I-am facut hatarul si l-am vizitat acasa, in Sufrageria lui. Dobitocul a crezut ca vreau sa discut vreun plan pentru UNPR-ul lui, cand pe mine ma interesa doar teza mea de doctorat, iar singurul exemplar existent mai e doar in posesia lui, ca mi-a fost indrumator. S-a prins banditul si mi-a tras-o. M-a si bestelit! E clar, aici e un butoi cu pulbere pentru mine.”

Sub numele lui Andronic, Coldea deseneaza un triunghi si pune trei nume in varfuri: Oprea, Maior, Ponta. Plus o eticheta sub baza triunghiului: Finul si cei doi nasi – URGENT!

Din fata vilei se aude un claxon discret, Generalul se ridica, intra in living si se uita pe fereastra. A sosit masina pentru transportul la iaht. Da din cap dezaprobator, in timp ce urca scarile sa se schimbe pentru lunch-ul preconizat: “… i-a trebuit boului astuia sa-mi trimita decapotabila, sa ma impresioneze! Pai de asta am eu nevoie? Imi iau o suta de decapotabile ca a lui… Acu’ trebuie sa imi iau basca si ochelarii de soare cu lentile mari, ca la cati romani sunt acum pe Coasta de Azur, poate-mi face unul vreo poza si m-am ars. Dar daca o avea Radu Budeanu de la Cancan ceva paparazzi pe-aici? Auch!?... Mai bine ii trimit pe restul cu decapotabila, iar eu chem un taxi. Sa fie safe! Nu avem voie sa facem greseli elementare, jocul e strans rau!”

(va urma)

