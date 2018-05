Cozmin Guşă: "Într-un fel viclean, cum face Băsescu de fiecare dată, îl sprijină pe Dragnea"

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, în exclusivitate la Realitatea TV, despre jocurile politice făcute de Traian Băsescu şi Liviu Dragnea.

"L-am auzit pe Ponta vorbind despre Băsescu şi Dragnea, da, este şi presupunerea mea, într-un fel viclean, cum face Băsescu de fiecare dată, el îi dă un mare sprijin lui Dragnea, prin toate luările lui de poziţie, de la critica dură a lui Orban că a făcut plângere lui Viorica Vasilica, până la critica dură a lui Bănicioiu când a zis că va merge cu Ponta, până la susţinerea lui Viorica Vasilica Dăncilă.

La Băsescu sunt două variante: sau el se preface şi într-un fel îi încurajează pe parlamentarii lui să migreze către Dragnea pentru ca Dragnea să nu sufere atât de repede, adică să nu cumva să cadă guvernul chiar în luna iunie, pentru că e ceva calendar cu legile justiţiei, unde Băsescu este interesat şi pentru alţii, dar în primul rând pentru Elena Udrea. Dacă nu va reuşi să o ajute pe Elena Udrea, vai de piele lui va fi, pentru ca nu trebuie să ştii multă matematică ca să îşi dai seama că dacă există cineva care poate să îl îngroape este Elena Udrea. Mie mi se pare o negociere la distanţă între cei doi. „Bătrâne marinar, mă ajuţi? Este în regulă! Nu mă ajuţi, vai de capul tău va fi, chestiile pe care le-am făcut, le-am făcut în beneficiul tău.

Deci Băsescu... sau este în această variantă de complicitate cu Dragnea, pe care o cred, mai degrabă, sau dacă nu putem să luăm drept un gaga care nu ştim cum a condus România timp de zece ani şi care acum nu este în stare să conducă un partiduleţ de 5%, îl scapă din mână în felul acesta, e ceva ruşinos pentru un politician şi o degradare. Între aceste două variante, eu înclin către prima. Jocul lui suveran cu Dragnea care este vechi, dar şi a doua poate să fie valabilă", a spus Cozmin Guşă.

De asemenea, cosultantul politic a vorbit şi despre despre alegerea lui Valeriu Steriu de a trece la PSD.

"Ce nu am înţeles eu şi vreau să comentez neaparat, nu am înţeles cum băiatul acesta, Steriu, mă rog, băiat, cred că are în jur de 50 de ani, are un avantaj şi când este bărbat arată a copil, nu mai vreau să insist mai mult.

După ce a reuşit să scoată la vopsea atâta timp cu toate presupunerile că ar fi ofiţer acoperit SIE, şi probabil că e, a migrat de la un partid la altul, că mereu găsea reuşea să găsească avantajele, a reuşit să o scoată la capăt, faptul că vorbea cu subiact şi predicat de agricultură l-a pus într-o postură de preşedinte UNPR.

Gestul pe care l-a făcut acum, mergând să întărească echipa lui Dragnea, practic îl pune în fund. Steriu şi-a distrus o carieră pe care reuşise să o scoată cumva la capăt. El nu este un băiat prost, nu am altă explicaţie decât că l-a teleghidat cineva. Şi varianta asta, de ofiţer acoperit la SIE, fiind dovedit, într-un fel că SIE îl sprijină pe Dragnea în demersurile lui. Soldat sau căpitan su ce eşti tu Steriu, marş la Dragnea. „Domnule, mă fac de râs, ce să fac, nu pot să fac”, Ordinul se execută, nu se discută.

Putem să îl lăsăm pe Steriu să îl facă pe prostul, dar asta nu înseamnă că şi acceptăm, mai ales că eu îl ştiu pe Steriu de 17 ani, a fost secretar de stat la minister în vremea lui Ilie Sârbu, băiat profesionist atunci, nimic de spus. În niciun caz nu e prost sau naiv şa cum vrea să pară", a mai spus Cozmin Guşă.