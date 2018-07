Cozmin Gușă: Dragnea se visează președinte interimar când România va prelua șefia Consiliului UE

Planul șefului PSD, Liviu Dragnea, care se vede și în modul în care duce războiul subteran cu partenerul de alianță Călin Popescu Tăriceanu, este acela de a fi președintele interimar al României în perioada în care Klaus Iohannis ar fi suspendat, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă.

Planul în cinci puncte al lui Liviu Dragnea, pe care Cozmin Gușă l-a devoalat și în alte comentarii făcute la Realitatea TV, are ca finalitate și punct terminus instalarea lui Liviu Dragnea ca președinte interimar la Cotroceni, după suspendarea președintelui Iohannis.

Scopul real al acestei mișcări va fi ca Dragnea să își rezolve "cea mai mare problemă ca om politic, așa cum și-o vede el, mai precis lipsa de relaționare internațională", consideră Cozmin Gușă.

În afara lui Benjamin Netanyahu,"care l-a păcălit bine", Liviu Dragnea nu are nicio legătură cu vreun lider internațional semnificativ. Potrivit consultantului politic, el speră că într-un mandat al României la președinția Consiliului UE, din ianuarie 2019, să acceadă forțat la vârfurile UE, iar liderii europeni să spună "Asta e".

"Dragnea se va pregăti în această vară să își realizeze o majoritate în Parlament fără ALDE și va spune 'Nu o dau jos pe Viorica, dar merg și eu, în acest fel o să reușesc să mă relaționez internațional, doar n-o fi mai breaz Viktor Orban sau Boiko Borisov decât mine?'. Și adevărul este că, dacă se compară cu acești non-lideri, nu e departe, vedem în ce involuție incredibilă a liderilor ne aflăm", a explicat Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică la emisiunea "Realitatea Românească".

Descăunarea lui Tăriceanu de la șefia Senatului, după ce PSDragnea va obține și mai mult suport în Parlament

Primul pas în planul lui Liviu Dragnea a fost deja îndeplinit, prin revocarea lui Kovesi de la șefia DNA, iar acum vedem mai mult ca oricând că șeful PSD este decis să meargă până la capăt.

"Faza a doua ar putea să fie o Ordonanță de Urgență pentru amnistie și grațiere, sau ceva conexat; în această vară Dragnea urmărește agregarea unui suport mult mai mare în Parlament, recrutarea pentru PSD, de la ALDE și PNL, ca să nu mai aibe emoții în toamnă. Pasul trei este descăunarea lui Tăriceanu de la șefia Senatului, pentru că cei mai mulți din ALDE nu sunt atrași neapărat de Tăriceanu, ci de posibilitatea amnistiei și grațierii. Sunt oameni cu dosare grele", a explicat consultantul politic.

Potrivit lui Cozmin Gușă, această OUG pe amnistie și grațiere este iminentă, dar ar fi probabil o greșeală tactică să vină chiar săptămâna viitoare.

Această Ordonanță vine la presiunea baronilor, ei conduc prin intermediari la nivel de guvernare, arată Gușă. Liviu Dragnea, dacă nu va pune presiune în acest sens, își va pierde susținerea în PSD, el este ținut acolo pentru că este foarte util. "Este șantajabil total, are dosare multe, este avid de putere, este personajul perfect pentru acest rol. Jocul este condus de cei ascunși, cei care nu se văd și care sunt baronii. Asta are legătură și cu serviciile secrete și cu fosta Securitate, cu oamenii gri care nu se văd și care se ascund sub vectorul național, generali bătrâni care au rămas în altă epocă, nu văd cum se desfășoară acum lucrurile în lume, nu înțeleg cât de interconectate sunt națiunile și de interdependenți liderii, nu înțeleg faliile geopolitice", spune Cozmin Gușă.

Potrivit acestuia, "neîndoielnic planul lui Dragnea va merge la capăt". Dragnea are o problemă când îl atacă pe Tăriceanu, în sensul că pierde susținerea SIE, care l-a susținut parțial și pe Dragnea. "Tăriceanu are o mare acolo o mare favorabilitate", arată Gușă.

Atacurile lui Dragnea la SRI sunt o "cerșeală de protecție"

Liviu Dragnea nu poate merge la luptă fără să aibă o înțelegere cu foști ofițeri din fostul SRI. De aceea și ezită. Într-un joc de putere, se știe că nu poți merge la război fără să ai această susținere informală, consideră consultantul politic, și chiar dacă publicul larg este nefamiliarizat cu aceste lucruri, din păcate treburile chiar așa se întâmplă.

"Atacurile lui Dragnea la SRI sunt o cerșeală de protecție, SRI a ieșit, o dată cu Hellvig, din acest câmp tactic, așa că încercarea lui Dragnea e un strigăt de luptă în pustiu, nu are șanse să primească ceva, dar el încearcă, fie prin amenințări, fie prin chemări la comisia anonimului de la Craiova, Manda", consideră Cozmin Gușă.

Îndepărtarea lui Tăriceanu nu este un lucru foarte complicat, dat fiind că șeful actual al Senatului nu are mari fidelități din partea parlamentarilor ALDE - cei mai mulți dintre aceștia s-au "realizat" cu ajutorul baronilor PSD, explică Gușă. "În anumite județe sunt chiar oamenii lor, știm că atunci când apare un partid nou ți se cere de la centru să-l susții, așa că jumătate din efectivul ALDE este sub influența PSD, toate bugetete locale aparțin baronilor PSD. Procedura va fi mult mai simplă, Tăriceanu va fi lăsat cu o armată mult mai mică", arată Cozmin Gușă.

Potrivit acestuia, PSDragnea vrea majoritatea în Parlament fără parteneri, și va încerca să nu mai depindă de ALDE sau UDMR chiar de la începutul toamnei.

Dragnea: Cu ce e mai breaz Viktor Orban decât mine? Mă calific și eu pentru Europa asta

Planul 5 al planului lui Dragnea este, potrivit lui Cozmin Gușă, să ajungă președinte interimar înainte de 1 ianuarie 2019 astfel încât, prin prezența sa la Bruxelles și Strasbourg, să fie acceptat, vrând-nevrând, de liderii europeni.

"După suspendarea lui Iohannis, al doilea om în stat va fi unul ca Manda, acesta va declina posibilitatea și va veni exact Liviu Dragnea ca președinte al Camerei Deputaților. Cea mai mare problemă ca om politic, așa cum și-o vede el, este lipsa de relaționare internațională. În afară de Netanyahu, care l-a păcălit bine, Dragnea nu are nicio legătură cu vreun lider internațional semnificativ. El speră că într-un mandat în ianuuarie să acceadă la vârfurile UE, europenii să spună Asta e!", arată consultantul politic.

După supendarea lui Iohannis de către Parlament, ar putea să apară și alte probleme pentru actualul șef al statului - prin telenovelizare și un efort de manipulare mediatică, se va încerca decredibilizarea totală a lui Iohannis care ar putea să demoralizeze electoratul lui Iohannis.

"Care era dezideratul nostru normal? Să intrăm în toamnă, înainte de mandatul european, cu alt prim-ministru decât Viorica Dăncilă si cu alți miniștri care vor conduce ședințele din Consiliul UE, să nu ne facem de râs. Nu am reușit. Facem exact invers. Dragnea se va pregăti în această vară să își realizeze o majoritate în Parlament fără ALDE și va spune 'Nu o dau jos pe Viorica, dar merg și eu, în acest fel o să reușesc să mă relaționez internațional, doar n-o fi mai breaz Viktor Orban sau Boiko Borisov decât mine?'. Și adevărul este că, dacă se compară cu acești non-lideri, nu e departe, vedem în ce involuție incredibilă a liderilor ne aflăm. Va spune: 'Mă calific și eu pentru Europa asta", explică analistul politic.

Din nefericire, acest plan nu are cine să-l confrunte - dovada cea mai elocventă este ieșirea lui Ludovic Orban din urmă cu câteva zile când vorbea că nu e nevoie de coagularea coaliției anti-Dragnea. "Refuzând asta, Orban face jocul lui Dragnea", explică Gușă.

Iohannis este obligat să se schimbe, altfel va exista un non-combat al electoratului său

Cozmin Gușă arată că Iohannis se confruntă cu o decredibilizare pe partea electoratului său, după revocarea lui Kovesi, și îi va fi greu să recupereze teren dacă nu va lupta.

"Este foarte mult de lucru, trebuie explicat bine și asumat, Kovesi a fost curajoasă, dar s-au făcut multe abuzuri în mandarul ei, excese. E bine că a existat lupta anti-corupție, dar trebuie explicat de ce victimele s-au ales doar dintr-o parte, iar unii au fost ocoliți. Nu vom putea câștiga pe planul credibilității fără aceste explicații. Iohannis este obligat să se schimbe, să spună albul e alb și negrul e negru, asta a fost bine, dar asta nu. Deja de la finele acestui an, toată lumea îi va număra realizările, iar asta vine în contextul eventualei suspendări", arată analistul politic.

Când te duci la supendare, explică Gușă, pe lângă factorul emoțional, electoratul te va analiza și în funcție de realizări. Unii vor spune ce a făcut pentru mine? Alții, care l-au susținut, se vor gândi "Ăsta mi-a mulțumit, m-a sprijint în vreun fel?".

Cozmin Gușă avertizează că un non-combat al susținătorilor lui Klaus Iohannis în caz de supendare este luat în calcul de consultanții israelieni ai lui Dragnea.

"Aceștia mizează că foarte puțin din electoratul activ va veni la vot și se vor strădui să mobilizeze treimea de care au nevoie, prin tot felul de artificii cu mize economice și sociale, totul pe repede-înainte. Vor putea să defilele în câștigători în 2 etape: europarlamentare și prezidențiale. Să nu excludem că ar putea să fie anticipate, la pachet cu europarlamentarele. Ei dețin toată puterea parlamentară și administrativă, pot să realizeze toate astea. Nu e glumă, nu e suficient să retrimiți legile la CCR, trec 3-4 luni și tot acolo ajungi, întârzii puțin procesul, dar deznodământul e același".

Știre în curs de actualizare