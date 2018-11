"Cozmin Gușă, dezvăluiri devastatoare despre Băsescu și Ciolos. Legătura cu Soros"

"Actionarul Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gusa, a lansat afirmatii devastatoare la adresa unor grei din politica, precum Traian Basescu sau Dacian Ciolos", a scris jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, pe site-ul lui.

"Actionarul Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gusa, a lansat afirmatii devastatoare sambata noaptea la adresa unor grei din politica, precum Traian Basescu sau Dacian Ciolos, intr-un interviu la DC News cu Bogdan Chirieac.

Din punctul meu de vedere, Cozmin Gusa da un semnal spectaculos.

Consider ca este debutul unei duble campanii electorale in care Gusa va avea multe de spus, pentru a fost in intimitatea unor oameni politici grei, despre care stie foarte multe. Si nu doar despre ei…

Cred ca afirmatiile lui Gusa reprezinta dezvaluirile anului, prin efectele pe care le va genera in clasa politica dar si in zona institutionala.

Gusa a dezvaluit ca Traian Basescu a avut contacte cu celebrul si controversatul miliardar american George Soros in decembrie 2004, inainte ca Basescu sa ajunga la Cotroceni.

Gusa a declarat ca Basescu si Soros au avut multe combinatii impreuna.

Gusa : “Florian Coldea a preluat legatura cu Soros la comanda lui Basescu”.

Gusa : “Statul subteran a considerat ca Realitatea TV este ceva ce-i apartine”.

Gusa : “Actualul om al lui Soros in Romania este Dacian Ciolos”.

Gusa : “A fost un lucru bun revocarea din functia de sef DNA al Laurei Codruta Kovesi”.

Gusa a mai spus ca Iohannis va pierde alegerile prezidentiale din 2019"





