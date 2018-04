Cozmin Guşă, despre fondul american ce va investi în presa din România: "USA is back in business"

REALITATEA ROMÂNEASCĂ. Ediţie specială de la Cluj: Octavian Hoandră, în dialog cu Cozmin Guşă

Oportunitatea uriaşă adusă presei din România de un fond american de investiţii, care va intra curând pe piața media autohtonă, este semnalul că "USA is back in business" când vine vorba de apărarea libertăţii de exprimare, consideră consultantul politic Cozmin Guşă. Într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, el a detaliat importanţa acestui proiect într-un moment politic nefavorabil presei autohtone independente.

"Este un proiect de afaceri, dar este şi unul civic, partenerii mei americani au înţeles că nu se poate realiza convergenţa între doua state, două civlizaţii, una mai mică şi alta dominantă, cum este cea americană în acest parteneriat strategic, fără această normalitate. O normalitate care în Statele Unite se manifestă, acolo preşedintele Donald Trump este criticat de marea majoritate a posturilor de televiziune, de dimineaţa până seara şi tot de dimineaţa până seara se apără, pentru că acolo toată lumea are dreptul să vorbească.

În România, sub presiunea baronilor locali, presa locală a fost omorâtă, iar sub presiunea baronilor centrali urmează să fie omorâtă şi presa naţională sau făcută să joace într-o lesă. Prin urmare, nu mai există această libertate," a explicat Cozmin Guşă.

"Vestea bună este că „USA is back in business" şi vine cu sume importante pentru normalizarea situaţiei mass media românească. Am depus toate eforturile, şi nu sunt puţine, lucrez de cel puţin doi ani la acest proiect, pentru ca să putem implementa din nou normalitatea şi libertatea de expresie şi, bine-înţeles, în ciuda tuturor acestor oprelişti, vom lupta în continuare pentru ca Realitatea TV să rămână fidelă acestui scop," a precizat consultantul Cozmin Guşă.

În cazul proiectului pregătit de Cozmin Gușă, bugetul total al fondului american va fi de 50 de milioane de dolari, într-o primă fază urmând să fie investite 10 milioane de dolari, potrivit profit.ro.

Banii vor fi canalizaţi, cu predilecţie, către mass-media locală, în special în televiziuni, posturi de radio și platforme naționale sau regionale, dar și în societăți media de importanță locală din anumite zone, în schimbul preluării unor participații la aceste companii.

Discuțiile au fost definitivate săptămâna trecută la Washington de Cozmin Gușă, consultant politic și acționar Realitatea Media, care a gândit proiectul. Bugetul fondului de investiții va fi administrat de o companie avându-i în structura de acționariat pe Gușă și pe investitori americani și din spațiul euro-atlantic.

Societățile media interesate de o astfel de infuzie de capital vor putea depune dosare, iar board-ul companiei va analiza care dintre acestea constituie o bună oportunitate de investiții.

Dacă o societate media trece de criteriile de selecţie, o companie americană va cumpăra, cu titlu definitiv, acţiuni minoritare la societatea românească. Următorul pas este ca membrii noii şi vechii conduceri să gândească împreună un plan de afaceri pe termen mediu. Ţinta finală va fi creşterea audienţei şi, implicit, a cifrei de afaceri.

Piața media din România este estimată să crească anul acesta la aproape 460 de milioane de euro, de la 407 milioane de euro anul trecut, susținută, mai ales, de avansul investițiilor în publicitatea TV. Publicitatea online este calculată tot în urcare, la peste 50 de milioane de euro.