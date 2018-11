Cozmin Guşă, analiză geopolitică în cadrul unui workshop la Cluj-Napoca

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană (DSIIC) vă așteaptă la un nou eveniment din categoria Obiectiv20!

Workshop-ul "The Romanian Presidency of the Council of European Union: Challenges and Opportunities in a Changing European Security Environment" va avea loc Joi, 22.11.2018, de la ora 16:00 în Aula Regele Ferdinand I, str. Napoca, nr. 11.

Vor lua cuvântul: Matthew Rhodes - Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall"; Cozmin Gușă - Institutul GeoPol și Dacian Duna - DSIIC.