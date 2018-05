Cozmin Gușă: Cine va fi viitorul președinte al României?

Cozmin Gușă

Consultantului politic Cozmin Gușă a precizat, pentru bugetul.ro, cine crede că va câștiga președinția României, la cum arată lucrurile astăzi, dar și cine se află de fapt în spatele lui Dacian Cioloș.

Deci cine va fi viitorul președinte al României?

Cozmin Gușă: Dacă Dragnea rămâne șef la PSD așa cum arată lucrurile astăzi și Iohannis rămâne activ așa cum am văzut în ultimele săptămâni, Iohannis are prima șansă ca să câștige în 2019. Dacă Dragnea va fi schimbat și PSD-ul se trezește, atunci candidatul PSD are prima șansă.

Dar despre Cioloș ce părere aveți?



Proastă!

Va candida la președinție?

Da. Este suficient de ambițios încât să nu accepte un joc de coagulare a dreptei și cred că va dori să aibă un joc personal, nu atât el, ci cât cei care-l coordonează. Eu am avut o surpriză neplăcută cu Cioloș.

Cine-l coordonează?

Cred că are destule legături în zona ofițerimii din diverse servicii secrete. În primul rând cred că SIE, cred că și în SRI, cred că și pe la foștii șefi de la 2 și-un sfert are fel de fel de conexiuni. Deci Cioloș este supus la multe legături, iar el se bazează pe foarte puțin. Doar pe relația excepțională pe care o are cu lidershipul Comisiei Europene, relațiile pe care și le-a făcut cât timp a fost Comisar European.

Și credeți că platforma lui are șanse de ascensiune? Sau va fi ca un USR care s-a născut speranță și a murit iluzie sau invers.

Nu, deci în mod clar ei nu or să treacă pragul electoral la europarlamentare, care sunt în mai anul viitor. Nicio șansă. Iar creșteri semnificative nu-i prevăd nici nu are posibilitatea. CV-ul l-ar recomanda, comportamentul lui în zona de lidership practic îl anulează.

Sursa: bugetul.ro