Cozmin Gușă: MAE era un cartof fierbinte pe care Dragnea l-a aruncat la ALDE

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat mecanismul prin care Afacerile Externe, un minister de maximă importanță pentru România, au ajuns la ALDE, pe mâna lui Teodor Meleșcanu.

Cozmin Gușă observă că instituțiile care ar trebui să coordoneze relațiile externe ale României au ajuns pe mâna unor oameni nepotriviți: Teodor Meleșcanu și Ana Birchall.

În cazul MAE, spune Gușă, problema nu este doar Meleșcanu, ci și echipa de acolo. "România poate să asigure convergența în această zonă, pornind de la aceste atuuri naturale inclusiv de sorginte culturală pe care le are. Problema e că echipa de la MAE e mai slabă decât ceea ce pare azi Teodor Meleșcanu și dovadă stau treburile pe care această echipă de la Ministerul de Externe le-a făcut în ultima perioadă: zero realizări, zero semnale de alarmă. Un grup de omeni care, ca să folosesc o expresie neaoșă, au stat în căsuțele ministerului de externe ca puiul în budă, adică acolo unde e cald și stai", a explicat consultantul.

"Pe Meleșcanu", explică Gușă, "nu l-am criticat neapărat din pricina dânsului, ci ca să sugerez lipsa de soluții a noii guvernări legate de poltiica externă și l-am comentat negativ în paralel cu doamna Birchall".

Gușă a criticat numirea Anei Birchall în postul de ministru delegat pentru Afaceri Europene. "Ana Birchall a ajuns să coordoneze relațiile cu UE. Cine este această doamnă? Este o doamnă care s-a autofilmat când i-a dat șpagă sau mită lui Mircea Geoană", a reamintit Gușă.

Cum s-a ajuns ca Afacerile Externe să fie conduse de Teodor Meleșcanu? Gușă crede că nici Dragnea, nici Tăriceanu nu au dorit să se apropie de această zonă deoarece "le e frică de ea".

"Ministerul de Externe era un cartof fierbinte, pe care PSD și Dragnea l-au aruncat în curtea ALDE. Nu știm dacă l-a cerut ALDE, cert este că ALDE s-a trezit cu acest cartof fierbinte. Tăriceanu a rezolvat problema așa cum s-a priceput: hai să îl pun pe unul care să se ardă cu acest cartof fierbinte.", a explicat consultantul.

Gușă l-a criticat pe Tăriceanu pentru această numire și a reamintit că președintele Senatului are o altă problemă și mai mare în trecut. "Cea mai mare problemă a lui Tăriceanu e legată de fundația Gojdu și Budapesta. Împreună cu Mihai Răzvan Ungureanu, Tăriceanu trebuie să ne explice cum am pierdut acel capital de milioane de euro în centrul Budapestei, care era și simbolic, nu doar material", a mai spus Gușă.