Cozmin Gușă, întrebat dacă pe 26 mai ”a votat și STS-ul”: ”Cred că da”

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat, într-un interviu la dcnews.ro, pe Cozmin Gușă dacă la alegerile europarlamentare din 26 mai ”a votat și STS-ul”.

”Cred că da” a răspuns Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă a subliniat că a mai spus, dar nu s-a auzit din cauza condamnării lui Liviu Dragnea.

”Pornind de la votul pentru UDMR total haotic distribuit, am început să mai vorbesc cu unul și altul de prin județe. Și-l sunam pe unul dintr-un județ: Băi, tu câte voturi pe liste suplimentare ai avut?/Dom`ne, 30.000/ Cât ai avut cel mai mult până acum pe listele suplimentare?/5.000. Am sunat în alt județ, nu le dau nume acum că-i expun, dar am văzut numărul de voturi suplimentare mult mai mare decât la oricare dintre alegeri. Într-un județ, un baron mai intelegent s-a prins pe la 10:00 dimineața și a organizat niște comandouri ca să dea autocarele afară din județ și ăla a făcut scor mare. Avem această dovadă a votului multiplu, pentru că aici erau caravane care se plimbau prin câteva județe. Mai departe, mergând și discutând cum poate fi detectat votul multiplu exact prin tabletele STS, putem să aducem în discuție și STS, doar logic. Și trei: un lucru nemaiîntâlnit la PSD, să nu faci tu numărătoare paralelă în speranța că o să fii iertat a doua zi... Dragnea a fost tras pe sfoară”.

Întrebat dacă e adevărat că s-au șters CNP-ului pe motiv că nu era spațiu de stocare, Cozmin Gușă a răspuns: ”Așa am auzit”.

Sursa: dcnews.ro