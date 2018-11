Cozmin Gușă, dezvăluiri despre Mircia Gutău: ”Mi-a plâns în brațe”

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut dezvăluiri șocante la DCNews LIVE despre Mircia Gutău, primarul achitat definitiv după ce a fost chinuit în închisoare.

”În 2005, m-am dus la Parlament, erau doi tineri, un băiat și o fată pe care mi s-a părut că-i recunosc, doi studenți cum ar veni, un băiat și o fată. M-au salutat, i-am salutat, dar eram preocupat. După 4 - 5 ore am revenit, iar m-au salutat tinerii. M-am întors la ei, și zic: Mă copii, eu vă cunosc? Îmi spun: noi suntem copiii lui Gutău, v-am adus un dosar știți că tata a fost arestat, e la Mioveni, are o pușcărie grea. Când l-au cercetat, l-au băgat direct la pușcărie, nu l-au ținut în arest. Era o scrisoare din partea mamei lor pe care mi-au adus-o, în care îmi povestea ororile pe care le îndura Gutău în pușcăria din Mioveni. În două zile, m-am dus la Gutău, directorul penitenciarului, pentru că nu avea o sală de ședințe, acedat un living acolo și a venit Mircia Gutău, un om distrus care a început să-mi plângă în brațe. Mi-a povestit ororile la care a fost supus, a fost băgat într-o celulă cu băieți din clanul sportivilor, care-l speriau noaptea, îi aruncau șobolani sub pătură, nu-l lăsau să meargă la toaletă decât ultimul din celulă. Niște orori și omul îmi povestea și plângea. Atunci am făcut conferințe de presă, le-am arătat obrazul celor din PD. Se întâmpla în 2005. A ieșit. Probabil că a avut o influență, ca să-l las pe el să spună numele, e vorba despre niște presiuni pe care un mare lider PD le făcea la el ca să-i cedeze un teren în centrul orașului Râmnicu Vâlcea. A refuzat, s-a înscenat toată treaba aia. Dacă nimeni nu vorbea despre el, ăia continuau să-l chinuie, nu vorbesc despre ororile sexuale, nu a fost abuzat, dar a fost speriat pe tema asta.” a spus Cozmin Gușă, la DCNews LIVE.