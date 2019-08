Cozmin Gușă, despre portofoliul de comisar european: ”Ne trebuie un profesionist al Apărării”

Cozmin Gușă, în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Guvernul României va face alte propuneri de comisari europeni. La întâlnirea pe care a avut-o cu premierul la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis Vioricăi Dăncilă că nu este de acord nici cu Rovana Plumb, nici cu Dan Nica. Premierul va face alte nominalizări, susțin unele surse ale Realitatea TV.

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat, duminică seara, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, informația potrivit căreia comisarii europeni propuși de Guvernul României nu au fost agreați de Bruxelles și ”vestea” dată în exclusivitate, la Realitatea TV de Ioan Mircea Pașcu, referitoare la faptul că portofoliul comisarului UE pentru România e cel de apărare comună europeană.

Analistul opinează că aceasta este o adevărată bombă și ”este ceva ce ne califică”.

”La prima vedere pare un portofoliu extrem de incomod, dar, de fapt, este un portofoliu al viitorului în spectrul redefinirii Uniunii Europene, inclusiv legat de politica de apărare și a unei altfel de colaborări cu partenerul strategic al nostru, care, în mod teoretic, este și al UE și al SUA.

Asta chiar că este o veste care trebuie să fie confirmată, dar și tratată foarte serios de către cei care sunt în măsură, că nu te poți juca cu acest portofoliu și, oricum, nu poți să nominalizezi pentru acest portofoliu un individ care nu știe politică de securitate internațională, care nu a participat la negocieri de aderare sau de coordonare în cadrul acestor organisme pentru că asta nu se învață peste noapte. Aici și un politician are nevoie de mulți ani de zile ca să își dea seama ce se întâmplă în zona de apărare.

Deci, eu văd asta ca pe un avantaj de relaționare inclusiv cu partenerul strategic, care mai degrabă ar prefera un comisar pe acest portofoliu, din România, de la grațina UE și NATO, cu care deja e angrenat în politici de securitate ca un partener foarte solid.

Ar fi și un semn de pace pentru partenerul strategic din partea Uniunii Europene. Informația, sigur, poate e numai pentru specialiști, pentru mine e senzațională”, a explicat Cozmin Gușă.

El a vorbit și despre actualul PSD și despre noile propuneri de miniștri.

”Partidul are o perioadă mai bună decât în perioada lui Dragnea. Sigur mai bună, în sensul în care parcă se începe o deliberare, o anumită discuție e mult prea devreme, e febra campaniei și nu o să se lase să se vadă așa ceva, dar eu sunt convins că Viorica Dăncilă, strânsă în chingile candidaturii, va reveni asupra propunerilor de comisar european, pe care nu le oficializat într-un joc tactic extrem de interesant, pentru că această propunere de comisar european din partea României o validează și pe ea în jocul politic intern și nu cred în scenariul conform căruia își dorește portofoliul și va merge acolo. Această variantă o exclud și cred că viitorul îmi va da dreptate.

La fel cum a venit cu aceste propuneri consolidate, gen Dana Gîrbovan la Justiție, o consider o propunere bună indiferent de trompetele care spun așa și pe dincolo. O propunere bună de ce: pentru că sugerează independența în Justiție după o perioadă în care Justiția a fost martelată prin propuneri politizate.

Iulian Iancu, în afara bârfelor de toată ziua, este un profesionist care se ridică cu mult peste Orlando Teodorovici sau alții de acolo și poziția de viceprim-ministru poate să o acopere pentru că are anvergura profesională și intelectuală să facă asta.

Șerban Valeca, un om din sistem, un cercetător, un nuclearist bun, de excepție, care, de asemenea, înseamnă altceva decât ce a fost până acum.

În această logică a propunerilor nu ușor de făcut pentru Viorica Dăncilă, eu văd și continuarea cu o propunere consolidată pentru poziția de comisar european și dacă acest portofoliu este cel pe care a zis Ioan Mircea Pașcu în această seară, atunci, bineînțeles că invitatul nostru, fără să pun la socoteală că mă cunosc cu el de atâta timp și știu ce poate, intră ca un candidat foarte serios, poate cel mai serios apropos de aceste lucruri pe care le știe foarte bine. Sigur, nu singurul, dar trebuie să fie o competiție între profesioniști, căci, dacă va fi acest portofoliu, nu ne putem bate joc. Dacă la alte portofolii mai merge un jurist care are adiacență cu contractele în nu știu ce zonă, aici, la apărarea comună europeană nu merge decât un profesionist al apărării care știe bine ce înseamnă apărarea, mai ales dacă ar veni din România certificat fiind de această politică de apărare a frontierei pe care noi, chiar dacă nu am implementat-o, suntem câțiva în România care o cunoaștem bine, cel puțin teoretic.

Întrebat de fostul său coleg George Maior, dacă știe că trebuie să fie audiat în dosarul lui Koveși, Cozmin Gușă a răspuns afirmativ, enunțând și motivele pentru care nu a dat curs până acum citației.

”Știam că trebuia să vină în mai, apoi în iunie. Prima dată a fost bolnav, a doua oară nu a putut. Sunt subiectiv legat de George Maior pentru că el a participat într-o mare măsură la dezastrul regimului Băsescu, când prin Traian Băsescu s-a implementat în România un soi dea doua frăție a Securității, un lucru pe care eu l-am reclamat încă din 2005 și George Maior, cu care am fost amic în acele vremuri, într-adevăr, a participat, a beneficiat, s-a îndestulat, în urma acestui regim de stat paralel împreună cu de-alde Băsescu, Coldea și alții, lucruri care astăzi nu-l mai recomandă.

Am văzut un interviu al lui în urmă cu câteva zile post vizita lui Iohannis în SUA în care cu o naivitate care poate să fie la alții, dar nu la el, se întreba și vorbea despre inexistența vreunui stat paralel în România, în condițiile în care noi, ca entitate media, suntem total anticorupție și asta am dovedit, am arătat la rândul nostru toate aberațiile și nedreptățile care li s-au întâmplat multor oameni în numele luptei anticorupție folosită ca un pretext pentru se omorî părți din capitalul național, pentru a se suprima lideri politici incomozi.

George Maior a participat la toate lucrurile astea și de aceea am spus că sunt subiectiv, am o părere foarte proastă legată de el și nici nu vreau să dezvolt mai mult decât atât.

Ce mare succes în viață a avut fostul secretar de stat - George Maior, mai ales în statul paralel și cu cariera lui. Aveam îndoieli privind probitatea lui încă din perioada aia, dar l-am respectat fosrte mult pe tatăl lui - Liviu Maior.

George Maior a fost secretar de stat la Ministerul Apărării când Ioan Mircea Pașcu (invitat în studio) era șeful lui, ministrul Apărării. A avut și sarcini exprese de negocieri cu NATO”, a afirmat Cozmin Gușă.