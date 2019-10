Cozmin Gușă: „Dan Nica pentru funcția de comisar european este o propunere din alte vremuri”

Europarlamentarul Dan Nica, noua propunere a PSD-ului pentru funcția de comisar european, „este una din alte vremuri”, este de părere Cozmin Gușă. Consultantul politic a afirmat, la Realitatea TV, că PSD a făcut din nou o alegere greșită, în contextul în care avea nevoie de cineva care să spele rușinea pățită după propunerea Rovanei Plumb.

„PSD-ul în mod clar nu a făcut ce trebuie, pentru că PSD-ul, după refuzul atat de ferm venit către Rovana Plumb, trebuia să vină cu o propunere care sa-i ajute în aceasta campanie, atât pe ei ca partid, cât și pe Viorica Dăncilă, iar Dan Nica nu este acel gen de propunere. Este o propunere din alte vremuri, este o propunere care si ea are de-a face cu elemente de integritate”, a spus Cozmin Gușă.

Consultantul politic spune că nu Viorica Dăncilă va avea ultimul cuvânt în noua numire a comisarului european propus de România, ci șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„E clar ca acolo in PSD, chiar dacă vorbim despre unanimitate sunt lupte mari din punct de vedere subteran, dar, repet, cea care va avea de fapt ultimul cuvânt n-o să fie Viorica Dăncilă, ci comisarul-șef propus Ursula von der Leyen, care are această posibilitate să-și aleagă oamenii din echipă, sigur, în concordanță cu interesele politice ale celor care propun.

Iar interesele politice ale PSD-ului și ale grupului socialiștilor este sa fie cineva din PSD, adică de stânga, și mai departe sigur că ar fi fost nevoie de o selecție între niște oameni de o factură superioară care sa spele obrazul dupa această rușine pățită cu Rovana Plumb”, a completat Cozmin Gușă.

Despre numirea comisarului european din partea României, după eșecul Rovanei Plumb, consultantul Cozmin Gușă a afirmat că Victor Ponta nu ar fi avut nicio șansă în influențarea Vioricăi Dăncilă pentru impunerea noii propuneri.

„Jocul lui Ponta se rezumă strict la (...) elemente interne, el nu avea nicio șansă, practică sau teoretică, să impună un comisar european din partea Pro România, PSD încă e la guvernare în această săptămână și săptămâna viitoare, și să negocieze o susținere in Parlament, nu o moțiune de cenzură prin care să dea jos Guvernul, deci nu se admit speculațiile. Ponta este in aceeasi nota cu Coldea, Maior si altii despre care reclamam in urma cu cateva saptamani ca au realizat acea miscare subterana prin impunerea lui Mircea Diaconu in locul lui Tariceanu (candidat la alegerile prezidențiale - n.r.) Nu miroase decat a securism, deloc a oportunitate politica”, este de părere Cozmin Gușă.

Dan Nica este noua propunere a PSD pentru postul de comisar european după respingerea Rovanei Plumb. Este vorba de portofoliul Transporturi în noua comisie care va fi condusă de Ursula von der Leyen.

Dan Nica a fost votat în unanimitate de liderii PSD reuniți în ședința Comitetului Executiv de marți.

Anunțul privind noua propunere a fost făcut de Viorica Dăncilă. Aceasta a confirmat marți că PSD va prezenta două propuneri pentru funcția de comisar european, după respingerea candidaturii Rovanei Plumb, respectiv Dan Nica și Gabriela Ciot.

Noua propunere va fi înaintată de premierul român către Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene.

După ce a anunţat numele, Dăncilă a declarat marți că există și o variantă de rezervă - o femeie, precum a cerut Ursula von der Leyen. Aleasă a fost Gabriela Ciot, secretar de stat în Ministerul de Externe.