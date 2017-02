Copiii unei românce, luați de autoritățile din Finlanda. Îi poate vedea doar o oră pe lună

O româncă încearcă de aproape doi ani să își recupereze copiii luați de autoritățile din Finlanda și duși în centre de plasament.

O româncă încearcă de aproape doi ani să își recupereze copiii de 10 și 11 ani luați de autoritățile din Finlanda și duși în centre de plasament. Femeia și-a pierdut copiii după ce fostul soț, de origine finlandeză, a reclamat-o că ar vrea să fugă cu ei în România.

Acum femeia încearcă cu disperare să-și recupereze copiii pe care îi vede doar o oră și jumătate pe lună. Pe rețelele de socializare s-au format grupuri de solidarizare cu medicul român Camelia Smicala:

"Mergea in fiecare duminică şi de sărbători la biserică. Mergea la patinoar, la pescuit, la inot, in drumeţie , la ski ,la cules ciuperci şi fructe sălbatice in pădure , la dansuri , la film , făcea căţărări , mergea cu bicicleta ,cu rolele , la ziua ei se umplea casa de copii , avea o pisică , un arici , o veveriţă , era cea mai bună la invăţătură . Avea sentimentul de siguranţă lăngă fraţii şi mama ei , acasă la ea , şi rădea toată ziua . Cei care aţi văzut fotografiile sau clipul ştiţi că aşa este .

Astăzi, la telefon, Maria ezită inainte de a răspunde la intrebări iar din vocea ei răzbate doar tristeţe şi parcă se simte vinovată cănd spune că NU ARE VOIE SĂ FACĂ NIMIC! Aşa , pe romăneşte : să-ţi fie ruşine , Finlanda !!", spun cei care cunosc îndeaproape drama prin care trec cei doi copii și mama lor.

Femeia susține că fostul ei soț, de care divorțase, nu avea venituri, așa că băiatul și fata au ajuns în grija serviciilor sociale, fiind separați. Ea nu îi poate vizita acum decât o dată pe luna, timp de o oră și jumătate.

"Mi s-a luat custodia. I s-a dat custodie totală fostului meu soț, fără proces, fără să fiu ascultată, fără să fiu măcar anunțată. Fostul meu soț nu a avut nicio relație cu copiii în timpul căsătoriei, nu a avut niciodată grijă de ei!", a declarat Camelia Smicala, mama copiilor.

Cazul a intrat în atenția Comisiei pentru Diaspora de la Cameră Deputaților, care l-a invitat la discuții pe ambasadorul Finlandei, informează ziare.com. Mărturiile despre situația familiei dezbinate de statul finlandez sunt dramatice:

"După un an de zile , Camelia Smicala reuşeşte sa intre in posesia rapoartelor intocmite de social . Acestea arată clar că şi Maria şi Mihai spun că preferă să moară decat să rămănă in casele de copii. Li se spune că mama nu este capabilă să-i crească şi că nu vrea să-i viziteze .Mihai nu a avut voie de ziua lui să vorbească nici măcar la telefon cu mama sau cu sora lui. Nici prietenii nu au avut voie să-l sune .Cei care au incercat să-i transmită un mesaj ştiu că telefoanele au fost blocate. Ii sunt interzise orice contacte inafara căminului unde este ţinut in mod abuziv".

Un alt caz "Bodnariu", descrie situația deputatul USR Matei Adrian Dobrovie, care a discutat ieri cu ambasadorul Republicii Finlanda la Bucureşti:

"În şedinţa de astăzi a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost invitată Excelenţa Sa, doamna Päivi Pohjanheimo, ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti, pentru clarificari vizând situația minorilor petentei Camelia Smicală Jalaskoski, ce au fost preluaţi de către Serviciile de Protecţia Copilului din Finlanda, contrar hotărârii judecătoreşti dispuse în urma divorțului, prin care minorii au fost încredinţaţi in custodie comună, cu domiciliul la mamă", scrie deputatul pe Facebook..

Acesta a prezentat cazul arătând drama pe care o trăieşte Camelia Jalaskoski prin separarea de copiii săi, de 10 și 11 ani, aflați actualmente în doua orfelinate la cca. 20 km distanță unul de celălalt, prin lipsa informațiilor din partea Agenției care investighează situația la nivel local, respectiv autoritatea districtuală din Tampere, posibilele erori în investigarea cazului, în acordarea dreptului la apărare și la un proces echitabil, prin lipsa avocatului alocat din oficiu.