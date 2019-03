Continuă programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic din București

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat o serie de proiecte de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor pentru 10 imobile incluse in Programul de Consolidare si aflate in diverse stadii de executie, a informat PMB, într-un comunicat remis realitatea.net.

Tot astazi, consilierii generali au aprobat si transmiterea in administrare si gestionarea a 45 de locuinte de necesitate de la Administratia Fondului Imobiliar la Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, locuinte care vor fi utilizate pentru relocarea proprietarilor din imobilele supuse lucrarilor de consolidare.

"Continuam ambitiosul program de consolidare a cladirilor cu risc seismic si in acest sens propunem Consiliului General, spre aprobare, un numar de zece hotarari privitoare la tot atatea imobile pentru care au fost reactualizati indicatorii tehnico-economici in vederea consolidarii, precum si un proiect de hotarare privind trecerea unui numar de 45 de unitati locative din administrarea Adiministratiei Fondului Imobiliar, in cea a Administratiei pentru Consolidarea Cladirilor cu risc seismic, care sa le utilizeze ca locuinte de necesitate", a spus Gabriela Firea.

Cele 10 imobile incluse in programul de consolidare pentru care s-au actualizat indicatorii tehnico-economici sunt situate la urmatoarele adrese: Strada Stirbei Voda nr. 20, Strada Blanari, nr. 2, Strada Blanari nr. 6, Strada Blanari nr. 8, Strada Blanari nr 10, Strada Biserica Enei, nr. 14, Strada Spatarului, nr. 36, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 30, Strada Vanatori, nr. 17, Strada Franceza, nr.30, potrivit comunicatului remis realitatea.net.

In acest moment, in Bucuresti exista 349 de imobile incadrate in clasa I de risc seismic, 361 de imobile incadrate in clasa II de risc seismic si 111 cladiri in clasa III de risc seismic.