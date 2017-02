Continuă circul de la Steaua. Ce denumire de rezervă a găsit Gigi Becali la varianta FCSB

Gigi Becali

Latifundiarul din Pipera a anunţat ieri dimineaţă că a schimbat numele echipei în FCSB, după ce Curtea de Apel i-a interzis, conform sentinţei din 21 decembrie, să mai folosească numele "Steaua".

Becali a dezvăluit şi cum a ajuns la varianta FCSB.

"Am vrut să o numesc Fotbal Club Sport Bucureşti, dar nu s-a putut decât Star Bucureşti. Am făcut cu FCSB, pentru că luăm licenţa pentru anul viitor în luna mai. Am spus: "Pentru ce să mai facem o mie de schimbări?".

Luăm licenţa pe FCSB, ca să fie aşa şi la UEFA, şi la FIFA. Am făcut 5 rezervări, mi-au fost admise cele pentru FCSB şi FC Star Bucureşti. Acum se fac toate demersurile pentru a accepta Adunarea Generală de la Steaua. E o formalitate", a declarat Gigi Becali, în cadrul emisiunii "Digi Sport Special".