Congres de formă la PSD! Delegații au primit un volum omagial cu sloganul "Puternici împreună”

Laitmotivul Congresului PSD este ”Pentru România”. La intrarea în sala de congres, delegații au primit un volum despre Viorica Dăncilă, având pe copertă sloganul "Puternici împreună".

Viorica Dăncilă devine, în mod oficial, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Îmbrăcată în alb, cu broșa în piept, Viorica Dăncilă și-a făcut apariția zâmbitoare și jovială și a dat mâna cu membrii PSD în drumul său către scenă.

PSD a trecut de la Pirații din Caraibe la Rocky. Pe melodia Eye of the Tiger, Viorica Dancilă a intrat în sala în care sute de social democrați sunt gata să o voteze prezindențiabilul partidului.



Viorica Dăncilă este ”flancată” de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor.

Ea a făcut o adevărată baie de mulțime. În acorduri triumfaliste, premierul s-a plimbat printre invitați, lăsându-i pe aceștia să îi sărute mâna și să o îmbrățișeze.

Nu e nicio emoție pentru președintele PSD și nu va fi nicio surpriză pentru cei peste o mie de social-democrați care se află acum la Parlament. Au o singură misiune: să o voteze pe Dăncilă în poziția de prezidențiabil.

Se anunță un Congres anost și atipic pentru PSD. Singurul invitat este Serghei Stanisev, liderul socialiștilor europeni.

Viorica Dăncilă face eforturi să își mobilizeze partidul pentru alegerile prezidențiale. Ar fi un dezastru un scor sub 25%, le-a transmis aceasta liderilor PSD, cărora le-a cerut să renunțe la orgolii până la terminarea campaniei, conform Realitatea TV.

Mihai Fifor a deschis lucrările ședinței. El a dat citire procesului verbal de validare a congresului. 1007 delegați sunt prezenți în sală, la Palatul Parlamentului.

”Declar deschise lucrările Partidului Social Democrat”, a declarat Mihai Fifor.

Viorica Dăncilă asistă la evenimentele de pe scenă, alături de soțul său.

Sergei Stanishev a luat cuvântul: ”Prima dată am fost aici în 2001, după Congresul de uniune. Am trecut alături de voi prin momente bune, prin momente grele, prin momente mărețe, dar știu că sunteți un partid puternic, un partid care poate trece peste orice provocare.

Permiteți-mi să exprim admirația mea și a PES pentru primul ministru și liderul vostru, Viorica Dăncilă. Viorica și-a asumat conducerea PSD într-un moment dificil și a demonstrat de atunci că are capacitatea de a uni în jurul său partidul și de a livra ceea ce a promis.

Nu este un secret că au existat probleme în comunicarea dintre PSD și familia social-democrată din Europa, în ultima perioadă. Trebuie să o felicităm pe doamna Dăncilă pentru că în luna iunie PES a recunoscut statutul de membru cu drepturi depline. Am făcut asta pentru că avem încredere în Viorica Dăncilă.

Ați lucrat mult în favoarea prosperității României. Ați crescut salariile profesorilor și ale celor care lucrează în sectorul medical. Ați crescut pensiile părinților noștri. Oamenii vor vedea aceste lucruri.

Ați reușit să obțineți aceste rezultate într-un mediu politic dificil”, a spus președintele PES.

Mihai Fifor - secretarul general al PSD:

”Viorica Dăncilă este un om pentru oameni. Împreună am trecut prin momente dificile. Împreună am scris istorie pentru această țară. România are cel mai scăzut nivel al șomajului din ultimii 10 ani. Am crescut pensii, am crescut salarii, am creat un mediu de afaceri mai bun, am guvernat bine pentru toți românii, indiferent de opțiunea lor politică. O Românie dreaptă, o Românie prosperă, acesta este crezul nostru!”, a declarat Mihai Fifor.

Acesta a făcut analiza partidelor din Opoziție, spunând că nicio altă formațiune nu este în stare să conducă România la ora actuală. Fifor a spus că USR e format din "oameni care nu se înțeleg între ei", iar PNL "vrea să taie pensii și salarii și nu va putea duce creșterile făcute de PSD". În consecință, a spus Mihai Fifor, România s-ar putea dezvolta doar cu un președinte ca Viorica Dăncilă.

”Întrebare retorică: vedeti vreun alt partid in stare sa faca ordine in aceasta tara in afara de PSD? USR: partid fara experienta cu oameni care nu se inteleg intre ei. Inca se cearta cine sa fie candidat. PNL are capacitatea de a mentine realizarile PSD? Nu! Credeti ca vor lucra bine cu oameni pe care-i ponegresc, credeti ca cei din opozitie sunt in stare sa fie alaturi de romani? Nu sunt in stare sa faca nimic pentru aceasta tara.

E important ce facem noi. Stiu ca ati inteles ca alegerile prezidentiale sunt catalizatorul pentru celelalte alegeri. Avem oameni bine pregatiti si cu experienta. Avem o guvernare eficienta in care am reusit sa ne tinem promisiunile.

Romanii vor un presedinte muncitor si implicat. PSD e gata sa-l ofere. Un lider ferm, direct, sincer, cinstit. Un lider care sa aiba respect pentru medici, pompieri, politisit, antreprenori. PSD e gata sa dea Romaniei primul presedinte femeie. Acesta nu poate fi decat doamna Viorica Dancilă”, și-a încheiat Fifor discursul.

Eugen Teodorovici - președintele executiv al PSD și-a început discursul cu o solicitare. El le-a cerut celor prezenți la congres să îi aplaude pe cei 1 milion de bugetari pe care PNL "i-a jignit" zilele trecute.

”Noi suntem cei care avem datoria de a câștiga încrederea românilor. Am promis un președinte al românilor și eu cred din tot sufletul că așa va fi. Viorica Dănciă este un om care prețuiește oamenii.