Conexiunile de Internet din 3 județe cu Ministerul Educației, tăiate de primarul Timișoarei

Mai multe inspectorate scolare judetene nu au putut participa la videoconferinta de astazi cu Ministerul Educatiei din cauza primarului Timisoarei, scrie Realitateadetimis.net.

Acesta a ordonat luni seara taierea cablurilor mai multor operatori de telefonie, internet si televiziune si a lasat centrul orasului fara aceste facilitati.

Taierea cablurilor firmelor care furnizeaza internet afecteaza si judetele invecinate. Inspectorii școlari din Timis, Arad și Caras Severin nu au putut intra in videoconferinta programata pentru aceasta dimineata. Inspectoratele din Arad si Caras aveau asigurata legatura cu Bucurestiul prin conexiuni care plecau din Timis. Videoconferinta era una importanta deoarece in ea au fost abordate subiecte specifice acestei perioade in care se organizeaza simularile evaluarii nationale si Bacalaureatului.

Luni seara, primarul Timisoarei cu sprijinul muncitorilor de la Societatea de transport Public, subordonata primariei, a taiat mai multe cabluri de tv, internet si telefonie care erau montate pe stalpii din centrul Timisoarei. In urma actiunii zute de firme si consumatori casnici au ramas fara aceste utilitati. In plus, au fost afectate si diverse institutii, printre care Inspectoratul Scolar Judetean Timis.