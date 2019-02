Afirmații incendiare făcute de liderii PSD după interviul Realitatea TV cu Augustin Lazăr

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea TV, că în scurt timp va fi dată o soluție în Dosarul Revoluției. Reacțiile au venit în valuri.

Șerban Nicolae a avut o reacție vehementă: "Lazăr încearcă și el să se gudure pe lângă stăpânii săi politici și securiști și încearcă să pară util. Ca să citez din timpul Revoluției, se face că lucrează". Doar că liderul senatorilor PSD face o confuzie. Propoziția "se face că lucrează" este lipsită de adevăr, pentru că, în timpul Revoluției, așa ceva nu a fost rostit niciodată. Adevărul este altul: pe 22 decembrie 1989, în studioul 4 al TVR, la prima emisie liberă a televiziunii, actorul Ion Caramitru i-a spus poetului Mircea Dinescu cu totul altceva: "Mircea, arată-le că lucrezi", fapt demonstrat de proba video.

Redăm mai jos două reacții după interviul Realitatea TV cu Augustin Lazăr.

Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a spus: "Așa cum s-au derulat lucrurile și cum am văzut dosarul comentat prin diverse comunicate ale Parchetului în spațiul public, așa cum am văzut diversele formule de jonglerie mediatică și cu dosarul Mineriadei, îmi face impresia că de fapt sunt folosite doar ca instrumente.

Așa cum erau folosite dosarele de corupție în lupta politică, se apelează la aceste dosare tot în lupta politică, în speranța că opinia publică poate fi influențată de asemenea formule. Nu am cum să cred în seriozitatea anchetatorilor în aceste dosare, nu am cum să cred în buna lor credință și nu am cum să cred în utilitatea unui asemenea demers.

Nu are nimic cu aflarea adevărului, cu tragerea la răspundere a vinovaților, are de a face doar cu comunicate mediatice, cu mesaje cu impact emoțional și cu speculații care să se manifeste în spațiul public în scop politic. În extindere, ținta ar fi Ion Iliescu, plus PSD, plus tot ce înseamnă construcția asta politică aflată acum la guvernare.

Vă dau un exemplu: se spune în spațiul public că nu a răspuns nimeni pentru morții din Decembrie '89. Au fost procese, au fost oameni care și-au executat pedeapsa în închisoare, cum să spui că nu a fost nimeni tras la răspundere?

Pe urmă sunt prezentate cifrele globale ca să se dea impresia că dacă vorbește de Ion Iliescu și alții, ei sunt vinovați de o mie și ceva de morți, deci toate aceste formule speculative de fapt Lazăr încearcă și el să se gudure pe lângă stăpânii săi politici și securiști și încearcă să pară util. Ca să citez din timpul Revoluției, se face că lucrează".

Codrin Ștefănescu, secretar general PSD, a reacționat și el, conform stiripesurse.ro și a susținut că "Petre Roman, omul în pulover la Revoluție, nu știa pe nimeni din Armată, din Securitate, să poată să fi fost în vreo conspirație. Nici Gelu Voican nu era membru sau nu făcea parte din sistem. Iliescu era cu domiciliu forțat, la fel ca alți disidenți din PCR".

Iată declarația integrală a lui Codrin Ștefănescu: "Este o acțiune politică dosarul acesta și în același timp este o bătaie de joc vizavi de adevărul despre Decembrie 1989. Modul în care a fost făcut dosarul îi jignește și pe cei care sunt considerați martiri ai Revoluției și de care cimitirele eroilor sunt pline în orașele-martir dar și pe cei care supraviețuit dar au fost torturați în acele zile.

În primii 15 ani de la Revoluție s-au făcut mai multe comisii parlamentare. La comisia lui Sergiu Nicolaescu, măcar de bun simț, au fost chemați oameni care au participat în mod direct la Revoluție la Timișoara, la Cluj, București, Sibiu, Arad și Buzău, Brăila, Constanța, Brașov, care au dat declarații, au explicat ce au văzut, ce știu.

Probabil că, în subsidiar, o anumită forță care nu a dorit niciodată să se afle adevărul a pus capacul întotdeauna pe ce înseamnă declarații reale, pe ce înseamnă adevărul gol-goluț. Iar ceea ce au făcut acum procurorii este o însăilare prin care se încearcă să se arunce vina asupra unor oameni cărora nu li se poate reproșa nimic din acuzațiile care li se aduc.

Petre Roman, omul în pulover la Revoluție, nu știa pe nimeni din Armată, din Securitate, să poată să fi fost în vreo conspirație. Nici Gelu Voican nu era membru sau nu făcea parte din sistem. Iliescu era cu domiciliu forțat, la fel ca alți disidenți din PCR".