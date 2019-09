Clipe de groază, într-o pădure din Cluj! A ieșit la alergat, dar a găsit un bărbat spânzurat

Un clujean ieșit la alergat a găsit un spânzurat în pădure, lângă strada Edgar Quinet. În apropiere era un cort și doi câini violenți.

Descoperire macabră, într-o pădure din Cluj. Un tânăr care ieșise la alergat a găsit trupul unui bărbat spânzurat.

”Am observat o persoana spanzurata acum in padure imediat la 4-5 minute de blocurile de Edgar Quinet. Am anuntat 112. Se pare ca a mai sunat tot acum o persoana sa anunțe. Era un cort montat, o persoana pana in 30 de ani spanzurata langa el si 2 caini dezlegati, care sar sa muste si din cauza carora nu m-am putut apropia foarte tare de victima”, a declarat bărbatul, pentru stiridecluj.ro.