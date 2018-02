Circ în comisia juridică, între PSD și USR. Nicolicea, către Stelian Ion: „Aduceți iar boxa!”

Comisia Juridică a amânat marți, dezbaterea unui proiect al UDMR pentru condiții mai ușoare privind eliberarea din închisoare. Justificarea? Se asteapta un nou punct de vedere de la noul Guvern, deși Guvernul Tudose a dat deja un un punct de vedere de respingere. Concret, proiectul prevede ca cei condamnați care au peste 60 de ani să fie eliberați după o treime din pedeapsă, regimul de detenție să fie închis doar pentru faptele de violență și pentru fiecare lucrare științifică să se dea 20 de zile libere. Proiectul poate fi citit aici, integral.

Ca de obicei, ședința de la comisia juridică a fost marcată de scandal. Stelian Ion(USR) a cerut ca acest proiect să treacă pe la Comisia Specială pentru legile justitiei, întrucât are în vedere modificarea codurilor penale. În replică, Eugen Nicolicea i-a transmis: ”Aduceți boxa, dacă vreți. Jur că în viața mea nu am văzut un om ca dvs”. Stelian Ion i-a replicat: Alt argument in afară de boxa mai aveti?!

Ce spun inițiatorii

Inițiatorii - opt parlamenari UDMR - justifica proiectul de lege, in expunerea de motive, prin nevoia reducerii supraaglomerarii din inchisori:

“Suntem constienti ca pe plan intern este foarte delicata punerea problemei adoptarii unor acte normative prin care sa se reduca supraaglomerarea din penitenciare, insa aceasta este singura modalitate prin care s-ar imbunatati considerabil conditiile de detentie si ar micsora sumele care ar putea fi alocate unitatilor penitenciare, iar pe de alta parte ar contribui la evitarea pronuntarii unei hotarari pilot de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin care Romania ar fi condamnata pentru neasigurarea conditiilor de detentie corespunzatoare persoanelor private de libertate”.

Ce prevede proiectul: 20 zile libere pentru carte scrisă

Potrivit inițiativei legislative, scapă de închisoare toți cei care au executat cel puțin jumătate din pedeapsa până în 10 ani, iar în cazul condamnaților care au împlinit 60 de ani, se poate dispune eliberarea condiționată, după executarea a cel puțin o treime din pedeapsă. Potrivit modificărilor propuse la Codul Penal, eliberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă cel condamnat a executat cel puțin jumătate din pedeapsă, în cazul închisorii de până în 10 ani, sau cel puțin două treimi din pedeapsă, dar nu mai mult de 15 ani.

Peste 60 de ani, eliberare condiționată, după executarea a 1/3 din pedeapsă

Inițiatorii mai propun ca în cazul condamnaților care au împlinit 60 de ani, se poate dispune eliberarea condiționată, după executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei, și nu cel puţin două treimi din durata pedepsei, cum prevede actuala legislație penală. În plus, în calculul fracţiunilor de pedeapsă, se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.

În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei, față de jumătate din durata pedepsei, cum este îân prezent, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, față de două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.