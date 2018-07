Ciprian Marica a cumpărat brandul sportiv Farul. Primele cuvinte ale noului acționar

Fostul internațional Ciprian Marica a explicat motivele pentru care a decis să cumpere brandul Farul Constanţa. Marica a lansat un apel pentru susținerea echipelor de tradiție din fotbalul românesc, scrie realitateasportiva.net.

În urma unei licitații publice desfășurate la Constanța, Marica – reprezentat de avocatul Lizeta Haralambie – a obținut bunurile mobile, marca (culori, siglă) şi palmaresul FC Farul Constanţa 1920 în schimbul a 41.300 de euro.

Clubul de fotbal Farul Constanța a intrat în insolvență în 2012, apoi în faliment în 2015.

„Cu ceva timp în urmă, discutam cu Mircea Lucescu la o cafea. La un moment dat, mă întreabă din senin: Cum îți hrănești tu pasiunea, cum te dedici activității care să-ți aducă bucuria aia venită din pasiune? Mi-am promis atunci că voi acorda mai mare atenție fotbalului. Nu mai pot juca, dar pot să ajut! Nu poți fi doar un observator când fotbalul care ți-a dat totul trece prin momente dificile. Trebuie să ajutăm cu toții fotbalul românesc. Fenomen care, în primul rând, are o mare problemă de identitate. Temelia lui a fost șubrezită când am lăsat să dispară echipele de tradiție. Primul pas: trebuie să readucem cluburile mari la viață, să readucem oamenilor bucuria trăită lângă echipa pentru care au cântat, au scandat, au plâns. Dacă marile cluburi, echipele cu tradiție vor redeveni puternice, fotbalul românesc va redeveni puternic. Eu am ales să ajut să readucem strălucirea unui club important în fotbalul românesc, Farul Constanța. Sa repunem cărămida la temelie, să-i recuperăm certificatul de naștere, să-i redăm identitatea, să-i scoatem din nou la lumină istoria și performanțele la care au trudit generații de fotbaliști. Dar acesta este un prim pas, făcut cu bucurie, cu cele mai bune intenții și cu o mare deschidere. Mai departe, trebuie consens, trebuie sprijin, trebuie ca toți cei care pot, să pună umărul, să construiască un proiect solid, demn de un etalon al fotbalului românesc. Care fotbal a fost avariat grav de dispute mici, de orgolii nepotrivite, de amestec al competențelor, de scandaluri inutile„, a transmis Marica prin intermediul contului de Facebook.