Cioloş: Proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Guvernul Grindeanu

Dacian Cioloş a respins, miercuri, acuzaţiile potrivit cărora proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Cabinetul condus de el.

Fostul premier Dacian Ciolos precizeaza ca stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma.



Totodata, afirma el, legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache, in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13.







"Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul a trimis-o in Parlamentul in care PSD are majoritate", scrie Dacian Ciolos, pe Facebook.



Ulterior, mai spune fostul premier, PSD a adoptat Legea recursului compensatoriu cu introducerea unor masuri care au permis eliberarea a mii de condamnati inainte de termen.



Ciolos il critica pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atat el, cat si PSD incearca sa arunce vina asupra Guvernului tehnocrat, care propunea o cu totul alta forma a legii, fara legatura cu forma initiata si adoptata de PSD.



"PSD a adoptat apoi Legea recursului compensatoriu cu introducerea unor masuri care au permis eliberarea a mii de condamnati inainte de termen. Comisia juridica a Parlamentului care a adoptat Legea recursului compensatoriu a fost condusa de acelasi Florin Iordache, initiatorul legii in Guvern. Ministrul Tudorel Toader si propaganda PSD incearca azi sa arunce vina asupra Guvernului Ciolos, care propunea o cu totul alta forma a legii, fara legatura cu forma initiata si adoptata de PSD", mai afirma Ciolos.