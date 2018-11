Cioloș revine în disputa cu PNL: Nu m-am “hrănit” niciodată de la niciun partid

Dacian Cioloș

Dacian Cioloș a venit, joi, cu precizări în scandalul declanșat în weekend de o declarație de a sa de distanțare de PNL, la care au reacționat dur mai mulți lideri liberali.

Dacian Cioloș spune, într-o postare pe Facebook, că vrea să clarifice "mica furtună iscată, zilele trecute, într-un pahar cu apă", după referirile pe care le-a făcut la "prietenii" din PNL.

Fostul premier tehnocrat susținut de PNL spune că este îngrijorat de alegerile din 2020 și că România se va confrunta cu un nou eșec "dacă vom face o alianță politică slabă sau fragilă, prin care nu vom fi în stare să schimbăm fundamental societatea".

Cioloș invocă lecțiile primite de la ce au însemnat CDR și Alianța DA. "Multă speranță și multă bucurie s-au transformat în dezamăgire și într-un ajutor nesperat pentru PSD", explică fostul premier tehnocrat.

Dacian Cioloș spune că este deschis la o colaborare cu PNL, că nu el este cel care trebuie să reformeze partidul liberal, cum nu a fost nici în 2016, și că nu dorește să alimente polemica iscată.

Unul dintre comentariile primite la postare îl acuză pe Cioloș de trădare: "In mesajul dvs de acum câteva zile ne arătați faptul că proverbul "Nu mușca mâna care te hranește" nu prea mai este de actualitate. Până când a fost valabilă vorba asta pentru dumneavoastră domnule Cioloș?"

Premierul tehnocrat a reacționat în forță și a răspuns obiecției aduse: "Eu nu m-am "hrănit" niciodată de la niciun partid. Iar în funcțiile publice în care am fost desemnat mi-am făcut treaba transparent și cât de bine am putut. Nu am cerut niciodată nicio funcție nici PNL si nici altui partid. Și nici nu căd responsabilitățile publice ca sinecuri sau ca "hrană". Asta ca sa ieșim odată din logica asta a "datoriei" pe care așa avea-o față de vreun partid pentru vreo funcție publică", a scris Cioloș.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică seară că atacul lui Dacian Cioloş la adresa liberalilor este ciudat, afirmând că acesta face un serviciu PSD.

"Sunt acuzaţii izvorâte din senin, este un atac. Mi se pare foarte ciudat acest atac. PNL duce greul bătăliei cu PSD. De când sunt preşedintele partidului suntem într-o luptă la baionetă cu majoritatea guvernamentală, o luptă care este extrem de dificilă pentru că nu ne batem cu partide politice democratice, care să pună în practică un program de guvernare, care să caute să aplice politici publice în diferite domenii, ne batem cu o coaliţie guvernamentală care nu are alt obiectiv decât acela de a cotropi statul român, instituţiile statului. (...) PNL face nişte eforturi extrem de mari, cu multe rezultate. Această coaliţie încearcă să modifice legislaţia în domeniul justiţiei, Codul penal şi Codul de procedură penală şi se străduiesc de doi ani şi nu reuşesc pentru că s-au lovit de un zid format de preşedintele Klaus Iohannis şi PNL. Dacă cineva care zice că este împotriva PSD atacă principala forţă care se bate cu PSD înseamnă că face un serviciu PSD", a spus Orban la un post de televiziune.