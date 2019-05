Ciolacu de salvare!

Marcel Ciolacu

Baronul de Buzau, Marcel Ciolacu, a fost ales ca presedinte al Camerei Deputatilor pe locul lasat liber de incarceratul Liviu Dragnea. N-ar fi fost cine stie ce smecherie ca Ciolacu a fost ales, dat fiind ca liberalii lui Sica Mandolina, mai fraieri ca de obicei, au propus-o pe Raluca Turcan pentru inscaunare, iar noua Opozitie a plecat, chipurile, pe fenta si a sustinut catastrofa politica, scrie Bogdan Comaroni, într-un editorial publicat de ziuanews.ro

Turcan se face vinovata de dezastrul PNL - pe cand era marea sefa vopsita liberala de la PD-L - la alegerile din 2016, soldate cu un scor umilitor pentru urmasii Bratienilor. Ca s-o propui pe Turcanu fie faci dovada unei prostii furnicoide, fie - in cazul lui Ludovic Orban - ai ajuns bataia de joc a propriului partid. E posibil ca baladistul de la PNL sa fi fost impins spre gafă ca sa se compromita, caci sunt destui liberali care-i poarta sambetele, mai ales cu noile repozitionari dupa europarlamentare. Sunt multi nemultumiti in partid, mai multi ca niciodata, desi la o asemenea victorie ar fi trebuit sa fie viceversa. La fel, partenerii din Opozitie, cu precadere neo-marxistii de la USR (cu Plus in coada), sa-l fi lasat pe Orban "la ofsaid", sa se scufunde cu bolovanul Turcan de gat! La urmatoarea propunere comuna i se va reprosa gafa si liberalii vor canta fals cu Sica, front-man, refrenul de la USR: "My Way". Nu pot sa-mi inchipui ca astia din Opozitie ar fi imbecili cu totii! Iar Barna nu e chiar tâmpit sa fi acceptat-o pe Turcan ca pe o lumina, fara sa fi gandit cu cel putin doua mutari inainte!

Asa ca pesedistii l-au aruncat in valuri pe Ciolacu. Ca o salvare... Ciolacu e din gașca lui Dragnea, e ca si Dragnea, dar mai mic si mai flaușat. E de nivelul lui Badalau si al lui Stanescu. Daca Badalau e ditamai seful Economiei, un Vâlcov wanna-be, daca tractoristul Stanescu, zis si Stanescu-lată (nu pe motiv de lipsa de virilitate, asta e ceva normal la baronii rosii, ci de cand a facut-o lată cu mitingul din 10 august), a ajuns presedinte excutiv la PSD, de ce n-ar fi Ciolacu la Camera Deputatilor?! Ciolacu insa are o mare "calitate". E amic de afaceri, mici si bere cu Mihai Tudose, fost premier, acum la ProRO al lui V. Ponta. Ciolacu a si fost ofertat de partidul "fostilor premieri", dar a ales sa (mai) ramana la PSDragnea. Asa ca - s-a aflat de prin calcule matematice si declaratia lui Tudose la teve - ProRO a votat pentru Ciolacu, dand peste bot Opozitiei care era "ca si sigura" ca PNL+USR+Plus+PMP la care se adaugau ProRO si UDMR ca " special guests", ar fi infipt-o pe Turcan pe scaunul moale al lui Dragnea! "Ghinion", cum ar zice K. Iohannis!

Ciolacu pare o "salvare" a PSD doar la o prima vedere. Si doar de scurta durata. Ciolacu devine principalul atu al ProRO, un motiv de negociere permanenta. Ciolacu poate sa treaca cu arme, cu bagaje la partidul lui Ponta, la amicul Tudose, intarind grupul parlamentar al partidului, odata cu alti deputati-deportati. Sigur, PSD va zice iar ca postul de sef al Camerei Deputatilor ii apartine si ca trebuie noi alegeri, numai ca in cazul asta ProRO ar negocia si ar juca pe partea Opozitiei, tot cu Ciolacu la manivelă, iar USR ar accepta, pentru ca ProRO devine "partid-balama", extrem de folositor, de pilda, la orice motiune de cenzura. Caz in care Ciolacu devine, automat, o "salvare" a Opozitiei, de fapt a ProRO. Cu Ciolacu "de salvare" mai mult Ponta are de castigat decat baronii din PSDăncila! Ca atare, cine pentru cine joaca in acest meci de "pase-n trei cu schimb de locuri"? Am impresia ca in afara de Orban, care inca nu stie pe ce lume e, si de Dancila care e "vai, steaua ei", jocurile politice stau la USR+ProRO, cu puternic sprijin din spate, cel putin politico-strategic, de la gașca A. Năstase & Co. (Co nu e numai de la Cozmanca!). Si de la Statul Paralel, in caz ca ati uitat...

Bogdan Comaroni