Cine sunt ultraşii care s-au luptat, miercuri seară, cu jandarmii în Piaţa Victoriei

Protestul oamenilor paşnici a fost "spart", miercuri seară, de susţinătorii fanatici ai echipelor de fotbal.

Ultraşii au început să arunce cu torţe şi petarde către jandarmi. Forţele de ordine au ripostat imediat cu gaze lacrimogene. În piaţă, ar fi fost prezenţi în jur de 300 de ultraşi, aceştia facând parte din galeriile Dinamo şi Rapid.

Aproximativ 60 de huligani au fost reţinuţi şi duşi la secţia 4 de Poliţie pentru primele investigaţii, după ce au încercat să deturneze protestele paşnice de miercuri seară din faţa Guvernului.

Din primele informaţii, se pare că galeriile lui Dinamo și galeria Sud Steaua s-au unit cu câțiva fani rapidiști după meciul Dinamo - Steaua de la handbal, de miercuri seară, iar totul a fost plănuit pentru o răfuială cu jandarmii.

Carmen Negoiţă, fosta soţie a lui Ionuţ Negoiţă, patronul lui Dinamo, a lăsat de înţeles pe Facebook că atacul ultraşilor din Piaţa Victoriei ar fi fost pus la cale la hotelul celor doi fraţi Negoiţă, Ionuţ şi Robert, ultimul primar al sectorului 3 din partea PSD.

"Am stat 4 ore in piață și toată lumea era pașnică. În colțul dreapta al Guvernului era un grup de dubioși, care păreau că pregătesc ceva. Unul din prietenii mei chiar a zis că ăștia fac parte din galerie. Ceea ce se pare că este adevărat.

«Frații Negoiță au strâns galeria echipei de fotbal Dinamo la Rin Grand Hotel și i-au adus cu autobuzele la protest înarmați cu petarde și lacrimogene ca să strice protestul din această seară. Frații Negoiță sunt membri PSD cu dosare penale care beneficează de legea grațierii!»", a postat Carmen Negoiţă.

Citiţi şi:

Jurnalistul Cătălin Tolontan a dezvoltat subiectul pe blogul său.

"Potrivit surselor Gazetei Sporturilor din interiorul galeriilor, ultrașii violenți dinamoviști prezenți sînt apropiați ai lui Elias Bucurică, care domină o parte din PCH.

Bucurică este unul dintre liderii galeriei lui Dinamo, ”omul lui Gabi Oprea”, vizibil la congresele UNPR și prezent la lansarea din 2014 a candidaturii lui Victor Ponta pe Stadionul Național", a scris Tolontan.

Membrii Peluzei Cătălin Hîldan au remis un comunicat în care au precizat că nu au avut de-a face cu violenţele din Piaţa Victoriei.

"NU am participat in mod organizat la protest si, cu atat mai mult, nu am fost platiti de cineva pentru a face asta", au zis ultraşii.

Ancheta continuă în acest caz, iar Jandarmeria a anunţat că aşteaptă sprijinul protestatarilor paşnici.

Jandarmeria le mulţumeşte cetăţenilor care au prostestat paşnic şi au respectat indicaţiile forţelor de ordine, precizează că a primit numeroase înregistrări pe care le va folosi pentru identificarea şi sancţionarea celor care au fost violenţi şi face în continuare apel la cei care mai au astfel de înregistrări să le trimită jandarmilor.