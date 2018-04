Cine sunt israelienii lui Dragnea. Ce legătură au "creatorii statului paralel" cu mutarea ambasadei

Cine sunt israelienii lui Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, joi seara, că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Anunţul controversat, infirmat de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, este aspru criticat de preşedintele Iohannis.

Relaţiile personale şi de partid ale lui Dragnea pe filiera israeliană par să se afle în spatele deciziei Guvernului României de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Decizia are o semnificaţie extrem de sensibilă, având în vedere conflictul israeliano-palestinian.

Decizia a fost anunţată joi seara de Liviu Dragnea, în direct la un post de televiziune şi a luat prin surprindere pe toată lumea.

"Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Mutarea ambasadei la Ierusalim va aduce beneficii pe termen scurt şi lung pentru România, trebuie să folosim această şansă şi oportunitate uriaşă", a spus Dragnea.

Trei consultanţi politici cu experienţă din Israel l-au ajutat pe Liviu Dragnea să câştige alegerile în România şi să-şi consolideze o strategie agresivă bazată pe "duşmani imaginari" - gen statul paralel, multinaţionalele, Soroş.

Cei trei sunt a) Asaf Eisin, strategul campaniei electorale a liderului Partidului Muncii din Israel, Isaac Herzog, dar care a lucrat si pentru lideri politici din Serbia, b) Sefi Shaked, care a lucrat pentru Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett şi partidul Shas, căsătorit cu o româncă, Luca Firanescu model internaţional şi c) Moshe Klughaft, mai apropiat dreptei israeliene.

O echipă de consultanți israelieni, condusă de Asaf Eisin, a venit în toamna anului trecut la București pentru a-i pregăti lui Dragnea strategia politica și iesirile publice, potrivit unor surse apropiate de liderul PSD.

Consultanţii din Israel ai şefului PSD ar fi la originea unui discurs mai agresiv la adresa multinaționalelor, ambasadelor, băncilor sau "sorosiştilor".

Asaf Eisin ar fi un apropiat al președintelui sârb Alexandr Vucici și își petrece mult timp la Belgrad, potrivit Hotnews. El face parte din școala de consultanță politică fondată de Tal Silberstein, cu care a lucrat ani de zile.

Tal Silberstein este urmărit penal de DNA în dosarul retrocedării Fermei Băneasa, este dat în urmărire generală și a fost reținut în august în Israel. De asemenea, Asaf Eisin ar fi lucrat și pentru Gabriela Firea, în campania pentru Primăria București.

Israelienii au schimbat imaginea PSD

Doi consultanți politici israelieni, Moshe Klughaft şi Sefi Shaked, au fost autorii sloganului „Îndrăznește să crezi în România" și au ajutat formațiunea lui Dragnea să câștige alegerile parlamentare.

Potrivit ziarului Jerusalem Post, cei doi consultanți israelieni au schimbat imaginea PSD, pe care au întinerit-o, au făcut-o mai patriotică. Klughaft şi Shaked au utilizat mesaje folosite de obicei de partide de dreapta pentru a-şi îmbunătăţi imaginea în rândul alegătorilor de centru-stânga, arată publicația isrealiană.

Înainte de deveni conducătorul campanie electorale a PSD, Kulghaft a dirijat o campanie de succes pentru Im Titzu, o formaţiune extremistă israeliană al cărui slogan este „Construind visul sionist!".

Organizaţia a devenit cunoscută pentru atacurile sale asupra unor universităţi (Universitatea Ben Gurion în 2008, Universitatea Haifa în 2013), programe de educaţie sponsorizate de fundaţii internaţionale (Centrul Minerva pentru Drepturile Omului) sau ONG-uri (Comitetul de luptă împotriva torturii în Israel etc) toate acuzate de „trădare" şi „activităţi îndreptate împotriva statului Israel şi a sionismului".

Ţintele predilecte ale Im Titzu sunt mediile universitare, artiştii şi în general intelectualii israelieni, care sunt frecvent acuzaţi că nu sunt „suficient de sionişti", sau că permit atacuri la adresa identităţii naţionale. Pentru campaniile Im Titzu, Kulghaft a realizat un clip în care activiştii pentru drepturile omului şi în general „ONG-iştii" sunt portretizaţi drept „trădători care îi ajută pe terorişti", scrie Revista 22.

Dragnea, singurul român decorat cu "Compasul Ierusalimului"

Presa românească a dedicat materiale succinte unui eveniment extrem de important, care s-a petrecut în ianuarie 2016 la Bruxelles. Aici a avut loc cea mai recentă întrunire a Congresului Evreiesc European (EJC), întrunire în cadrul căreia, între altele, domnul Liviu Dragnea a primit, ca să citez zisa presă românească, „cea mai înaltă distincţie acordată de ECJ, Compasul Ierusalimului".

Dragnea este singurul român care a fost onorat în acest mod, ceea ce arată aprecierea de care se bucură în rândul comunităţii evreieşti din Europa. Evident, o reuşită a politicii noastre externe şi o recunoaştere a anvergurii internaţionale a domnului Dragnea.

Episodul este menţionat în CV-ul oficial al liderului PSD cu următoarea motivaţie a neobişnuitului gest: „pentru contribuţia personală adusă promovării conceptului de toleranţă şi combaterea negaţionismului Holocaustului, pentru prietenia arătată faţă de Statul Israel şi sprijinul acordat Comunităţii Evreieşti".

Vizite dese ale lui Dragnea în Israel

Liviu Dragnea a fost in vizite repetate in Israel, mai mult sau mai putin oficiale, folosind relaţia cu acest stat ca o oportunitate de a scapa din izolarea diplomatică impusa de Uniunea Europeana.

Mai mult de atat, Safi Shaked, unul dintre consultantii politici ai liderului PSD, a lucrat pentru mai multe campanii electorale ale lui Benjamin Netanyahu. Pe aceasta cale s-a realizat apropierea dintre cei doi lideri politici.

Toată strategia de campanie a PSD și planul de comunicare al lui Liviu Dragnea e realizat în colaborare cu consultanții israelieni. Impunerea conceptului "inamicul Soros" pleacă din această strategie, miliardarul maghiar de origine evreiască fiind dușmanul comun al populiștilor reprezentați la nivel global de Trump, Puțin și Netanyahu.

Conceptul de "stat paralel" este o altă invenție realizată în asociere cu consultanţii din Israel, nemulțumiți că "frică de Soros" nu a prins în România, scrie ziare.com.

Scandal de corupţie uriaş în jurul lui Netanyahu

Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea, Benjamin Netanyahu, este acuzat de coruptie. Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri.

Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie.

Benjamin Netanyahu e acuzat ca a primit cadouri scumpe de la oameni de afaceri in valoare de 300.000 de dolari, cum se arata intr-unul din dosare.

In al doilea dosar, premierul e acuzat de trafic de influenta pentru ca a conspirat impreuna cu proprietarul unui trust de presa pentru a bloca distributia cotidianului rival in schimbul publicitatii pozitive de care s-ar fi bucurat Netanyahu din partea trustului de presa ajutat.

Medicul personal al premierului israelian este noul consilier al Vioricăi Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă l-a numit săptămâna trecută în funcţia de consilier onorific pe Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu şi consul onorific al României în Israel.

Specializat în pediatrie, Herman Berkovits a fost mai întâi medicul copilului lui Netanyahu, pe când actualul premier era adjunctul ministrului de Externe israelian. Soţia sa i-a învăţat pe copiii lui Netanyahu să cânte la pian.

După 24 de ani de când are grijă de sănătatea lui Benjamin Neanyahu, Herman Berkovits nu este doar medicul unuia dintre cei mai influenţi oameni ai Planetei, ci şi un foarte bun prieten de familie. "Noi, în România, am făcut o medicină puternică. Am devenit medic aici. Nu a fost uşor, dar cunoştinţele noastre sunt foarte bune. Eu îi tratez pe copii, pe soţie. Nu sunt numai medicul lor, ci sunt omul cel mai apropiat lor", a povestit Berkovits, în urmă cu doi ani, pentru Adevărul.