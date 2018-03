Cine este tânăra ucisă sâmbătă de avalanșa neobișnuită din Munții Vrancei

Noi informatii au iesit la iveala despre tanara care a decedat sambata, in urma unei avalanse pe Cheile Tisitei, in Muntii Vrancei!

Potrivit informatiilor, victima in varsta de 36 de ani se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Femeia absolvise Academia de Studii Economice din Bucuresti si se afla in vizita, alaturi de un grup de turisti, in Rezervatia Cheile Tisitei din Muntii Vrancei, scrie știrilekanald.ro.

O avalansa a smuls-o din grup si a tarat-o pana in albia raului, acolo unde a fost gasita fara suflare de salvatori.

Imediat cum s-a aflat de moartea tinerie, prietenii au luat cu asalt pagina ei de facebook pentru a-i lasa mesaje de adio.

"Destinul a fost cam crunt cu familia noastra in ultima vreme. Tot timpul vei avea un loc in inima mea, suflet frumos", a fost unul dintre mesajele postate.

”Femeia făcea parte dintr-un grup de mai mulţi turişti şi a fost singura care a fost surprinsă de avalanşă. În zonă au fost trimise mai multe echipaje pentru căutarea femeii şi pentru acordarea primului ajutor. După ce a fost găsită, femeia fost supusă manevrelor de resucitare, însă fără succes. Un medic din cadrul SAJ Vrancea, a declarat, din păcate, decesul victimei", a declarat Marinela Preda, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

Un grup de 30 de persoane se afla în drumeţie în zona Cheile Tişiţei când s-a produs avalanşa care a surprins femeia.