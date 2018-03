Cine este Cambridge Analytica şi de ce a fost suspendată de Facebook. Firma, prezentă şi în România

Cambridge Analytica

Facebook a anunţat că suspendă activitatea de pe reţeaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzată ca a cules informaţii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai reţelei de socializare. Compania se ocupă cu operaţiuni psihologice prin analize de date şi este cunoscută ca având o ifluenţă majoră în alegerea lui Trump la preşedinţia SUA, în votul pentru Brexit, iar anul trecut, şeful companiei spunea într-un interviu pentru StartupCafe.ro că este la curent cu tot ce se întâmplă în România.

Cambridge Analytica este o companie care face analiză de date şi data mining – adică extrage diferite cunoştinţe din datele analizate, pe care le foloseşte ulterior în campanii electorale, campanii de comunicare şi publicitate. Ne referim aici la date precum: sex, vârsta, localizare, preferinte, pasiuni etc, ale utilizatorilor reţelelor de socializare.

Firma face parte din grupul britanic SCL Group, a fost înfiinţată în 2013 şi este deţinută în cea mai mare parte de familia lui Robert Leroy Mercer – miliardar american, care conduce importante fonduri de investiţii, om de ştiinţă (a lucrat o preioadă în cercetare la IBM) şi care s-a remarcat în special în timpul campaniei pentru Brexit.

Cambridge Analytica are sedii la Londra, New York şi Washington.

Prima campanie importantă în care s-a implicat Cambridge Analytica a fost campania prezidenţială a lui Ted Cruz, în 2015. Cruz a pierdut atunci alegerile, ”pentru că cei din echipa de campanie au început prea târziu să lucreze pe analiza de date”, susţinea Alexander Nix, CEO Cambridge Analytica, într-o conferinţă, anul trecut. Cambridge Analytica a trecut apoi în tabăra lui Trump, unde campaniile de comunicare cu alegătorii, personalizate în funcţie de datele culese în special de pe reţelele de socializare, au avut o importanţă majoră în câştigarea alegerilor, potrivit lui Nix.

Compania de analiză de date şi operaţiuni psihologice a încasat, în iunie 2016, din campania lui Trump, aproximativ 6,2 miloane de dolari.

A urmat apoi implilcarea companiei în referendumul pentru Brexit şi ulterior promovarea în piaţă a companiei Cambridge Analytica pe zona publicitate pentru diferite branduri. ”Mesajele publicitare personalizate sunt viitorul publicităţii, reclamele de masă vor disprărea”, mai spunea Alexander Nix.

Anul trecut, HotNews prelua de pe un blog, informaţia potrivit căreia Cambridge Analytica ar avea contracte şi ar fi implicată şi în campanii din România.

SCL Social (Strategic Communication Laboratories, din Londra - parte a SCL Group a angajat firma americană Andreae&Associates din Washington DC ca să furnizeze “relaţii guvernamentale, consiliere pe comunicare şi servicii de afaceri publice pentru SCL Social referitoare la eforturile lor pe zona anticorupţie din România”.

SCL Social este o companie afiliată Cambridge Analytica, ambele făcând parte din acelaşi grup. Şeful biroului SCL Group de la Bucureşti este omul de afaceri Petre Imre, car a declarat pentru HotNews că nu are legatură directă cu operaţiunea SCL referitoare la lupta anticorupţie din România. El a precizat că, fiind şeful pe România, ştie ce se întamplă în această tara, dar nu poate oferi detalii.

”Cunosc România foarte bine şi aş prefera să mă rezum la atât. (...) Este o ţară cu foarte multe oportuniţăţi, aveţi afaceri foarte mari, dar există şi câteva probleme. Sabilitatea politică ar putea ajuta la rezolvarea acestor probleme, încălcarea legilor şi corupţia sunt probleme majore, nevoia de aliniere la pliticile UE. Dar este o ţară care se mişcă, este o ţară interesantă”, a spus şeful Cambridge Analytica, într-un interviu pentru StartupCafe.

Facebook versus Cambridge Analytica

Compania de analiză este acuzată că a cules informaţii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fără acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de susţinere în campania prezidenţială din 2016 a lui Donald Trump, dezvăluie The New York Times (NYT) şi The Observer, citate de News.ro. Procuroul general al statului Massachusetts a anunţat că deschide o anchetă în urma acestor deazvăluiri.

De asemenea Comisia pentru informaţii din Regatul Unit a anunţat tot sâmbătă o anchetă vizând Cambridge Analytica, în contextul în care compania are clienţi în Marea Britanie.

În urma acestor acuzaţii Facebook a anunţat vineri că suspendă Cambridge Analytica, după ce a constatat încălcări ale politicii sale cu privire la protecţia datelor.

Asta înseamnă că nici Cambridge Analytica şi nici grupul din care face parte, SCL nu mai pot folosi date ale utilizatorilor Facebook şi nu mai pot face campanii pe reţeaua de socializare.

Aceste detalii au fost făcute publice într-un articol The Guardian, de către un fost angajat al Cambridge Analytica, Christopher Wylie, care susţine că este cel care a creat tool-ul folosit de companie, prin care aceasta extrage şi analizează datele utilizatorilor reţelei de socializare.

Dintre cei peste 50 de milioane de utilizatori ale căror date au fost luate de compania de analiză, Facebook arată că doar 270.000 şi-au dat acordul, în momntul în care au instalat aplicaţia ”thisisyourdigitallife”, în care s-au logat cu contul de Facebook. Doar că reţeaua de socializare a permis accesul şi la datele prietenilor din lista celor care şi-au dat acordul. Cambridge Analytica susşine că nu mai deţine datele respective.

Sursa: startupcafe.ro