Cine este câștigătorul de la LOTO 6 din 49 și ce mesaj a transmis românilor? VIDEO

LOTO 6 din 49. In cursul zilei de ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica, 12 mai 2019, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 18 castiguri de categoria a II-a, 45 castiguri de categoria a III-a si 20 castiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a castigului fiind de 22.406.795,79 lei, anunță compania printr-un comunicat transmis realitatea.net.

LOTO 6 din 49. Norocosul castigator se numeste Andrei Butnariu, este galatean si joaca de peste 20 de ani la jocurile loto organizate de Loteria Romana.

Mesajul câștigătorului pentru jucători!

“Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!” – este mesajul pe care cel mai proaspat milionar in euro l-a transmis tuturor jucatorilor Loteriei Romane

Dupa cum a declarat, se considera un om norocos pentru ca nu este pentru prima data cand castiga la Loteria Romana. Are in palmares mai multe premii de categoria a II-a la jocul sau preferat, Loto 6/49, la care joaca, in mod constant, aceleasi numere, in aceeasi formula de joc care i-a adus duminica, 12 mai a.c., premiul cel mare.

A aflat ca este marele castigator al premiului de categoria I la Loto 6/49 luni dimineata cand, conform obiceiului, si-a verificat biletul.

Domnul Butnariu ne-a declarat ca va continua sa joace pentru ca spera sa castige si alte premii importante. Cu banii castigati acum la Loto 6/49 isi doreste, in primul rand, sa-si ajute copiii si nepotii.

“Cine joaca, poate castiga!” - este ideea dupa care se ghideaza norocosul castigator de fiecare data cand joaca la loto.

Reamintim ca la tragerea Loto 6/49, de duminica, 12 mai 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-010 din Galati si a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinatii complete de numere, dupa cum urmeaza: 9 numere in zona A, cate 8 numere in zona B, respectiv C (in total 140 variante) si 3 variante la Noroc. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Un gălăţean a câştigat 4.7 milioane de euro la Loto 6/49, fiind singurul care a ghicit cele şase numere la extragerea de duminică, 12 mai. Potrivit Loteriei Române, contactată de Realitatea.net, câștigătorul a plătit suma de 709 lei pentru biletele câștigătoare, cu o schemă, ce poate fi regăsită mai jos.

Cele şase numere câştigătoare la extragerea Loto 6/49 de duminică au fost: 27, 6, 11, 44, 42, 24. Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultimul premiu de categoria I s-a câștigat pe 2 decembrie 2018 și a fost în valoare de 17,3 milioane de lei.

Extragerile au avut loc la ora 18:15. Iată numerele câștigătoare!

Joker: 7, 4, 42, 27, 19

Noroc plus: 490830

Loto 5/40: 19, 39, 11, 4, 21, 18

Super Noroc: 525170

Noroc: 8513334

Loto 6/49: 27, 6, 11, 44, 42, 24